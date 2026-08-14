El periodismo español propone al campeón del mundo para el Balón de Oro

Tras una temporada excepcional en la que conquistó prácticamente todo, desde el título de la Ligue 1 hasta la Liga de Campeones, pasando por la consagración con la Copa del Mundo con la selección de España y, por último, la Supercopa de Europa con el Paris Saint-Germain, el nombre de Fabián Ruiz comenzó a sonar con fuerza entre los candidatos al Balón de Oro, según varios medios y periodistas de España.

Con su título en la Supercopa de Europa ante el Aston Villa (2-1), este jueves, la Copa de Francia se convirtió en el único trofeo ausente del palmarés de Ruiz en la temporada 2025-2026, ya que el Paris Saint-Germain se despidió del torneo de forma temprana al caer ante el Paris FC (1-0) en los dieciseisavos de final.

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Varios periodistas españoles consideran que este balance convierte a Ruiz en un candidato serio al Balón de Oro, pese a que no es el jugador más brillante, ni con la selección de España ni con el Paris Saint-Germain.

Álvaro Martín, del diario Marca, afirmó: «¿Cuántos jugadores pueden decir que han ganado la Liga de Campeones y el Mundial al mismo tiempo? Fabián puede. Además, es un jugador titular e importante en ambos equipos».

Y añadió: «Su candidatura se basa en los títulos, la regularidad, el control del juego y su papel medular. Y si el Mundial tiene un gran peso en la votación, resulta muy difícil ignorar su candidatura».

Durante el Mundial, una parte de la afición española no entendió la decisión del seleccionador, Luis de la Fuente, de contar con Fabián Ruiz como titular tras la fase de grupos, en detrimento de Pedri.

Y cuando se le preguntó por ello a Unai Simón, en el programa «El Partidazo» de la cadena COPE, el portero de España defendió a su compañero al decir: «Fabián también es un talento enorme. Ha ganado la Liga de Campeones dos veces consecutivas».

Y agregó: «Fuera hacen de ello una gran historia, porque, si no, ¿de qué van a hablar? En cambio, dentro del grupo no hay nada de eso. Todos queremos jugar, y cuando no somos titulares queremos entrar y aportar».

La broma de Enrique

Y a su regreso a los entrenamientos, Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, no dejó pasar la oportunidad de bromear con Ruiz y aludir a su temporada excepcional, diciendo con una sonrisa: «Fabián ganó el Mundial, y hace dos años la Eurocopa, y el doblete en la Liga de Campeones, y la Liga de Naciones... el Balón de Oro», según recogió la cadena francesa RMC.

Vitinha, por su parte, no ocultó durante la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa su postura respecto a la carrera por el premio, y confirmó que su elección saldría de las filas del Paris Saint-Germain.

El internacional portugués dijo: «Kvaratskhelia hizo una temporada excelente, especialmente en la Liga de Campeones. Ousmane Dembélé hizo otra gran temporada, y Fabián Ruiz lo ganó todo. Esos tres son mis elecciones».

El periodista Álvaro Martín, de Marca, concluyó sus declaraciones diciendo: «Lamine Yamal ya lo dijo, Fabián Ruiz es un jugador infravalorado. Pero quizás no lo sea este año, y le reconocerán».