El centrocampista francés del Real Madrid Eduardo Camavinga no logró ofrecer un nivel convincente durante el partido amistoso que enfrentó al conjunto blanco con la Fiorentina, ayer sábado, y que terminó con empate a dos goles en la ciudad austríaca de Klagenfurt, pese a que fue titular en la alineación durante los 90 minutos bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho.

Los medios de comunicación españoles lanzaron un duro ataque contra la actuación del jugador de 23 años, ya que la emisora "Cadena Ser" lo describió como "el eslabón más débil del Real Madrid", mientras que el periodista Tomás Roncero, del diario "As", fue aún más severo en su valoración, al considerar que Camavinga "sigue siendo tan inconsistente, disperso y frágil como durante su decepcionante temporada pasada", y añadió en tono sarcástico: "El polivalente jugador francés, que era una estrella emergente, se ha convertido en un completo fracaso".

El exjugador del Rennes, pese a disputar el encuentro íntegro y firmar una asistencia, no supo aprovechar la ausencia de varias estrellas titulares para influir de forma real en el desarrollo del partido ni controlar el centro del campo.

Es más, desperdició una ocasión de oro para brindarle al nuevo delantero Espai su primer gol con el equipo, ya que "no lo vio o no quiso pasarle el balón" en una situación clara, según señaló el diario "Marca", que anticipó que Mourinho se limitará a hacerlo entrar como suplente en los próximos partidos.

Roncero expresó su frustración por el descenso de nivel del jugador al afirmar: "No evoluciona ni aporta nada al centro del campo del equipo", en una clara alusión al estancamiento en el desarrollo de sus capacidades técnicas pese a los años que lleva en el club blanco.

Esta pálida actuación supone una continuación del sufrimiento de Camavinga, que comenzó en la decepcionante temporada 2025-2026, que fue testigo de su notable ausencia de la lista del seleccionador francés Didier Deschamps para el Mundial, lo que plantea serios interrogantes sobre su capacidad de recuperar el nivel anterior que lo convirtió en uno de los talentos jóvenes más destacados de Europa.

Ante este evidente retroceso, algunos informes de la prensa española insinuaron que "una buena oferta de la Premier League podría marcar el momento de su salida" del Santiago Bernabéu, especialmente con un centro del campo del Real Madrid repleto de estrellas y la necesidad del equipo de obtener un rendimiento económico de los jugadores que no han alcanzado la evolución esperada.