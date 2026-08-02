El centrocampista francés del Real Madrid, Eduardo Camavinga, no logró ofrecer un nivel convincente durante el partido amistoso que enfrentó al conjunto merengue con la Fiorentina ayer sábado, y que terminó con empate a dos (2-2) en la ciudad austriaca de Klagenfurt, pese a haber sido titular durante los 90 minutos bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho.

Los medios de comunicación españoles lanzaron un duro ataque contra la actuación del jugador de 23 años. La emisora Cadena SER lo calificó como «el eslabón más débil del Real Madrid», mientras que el periodista Tomás Roncero, del diario As, fue más severo en su valoración, al considerar que Camavinga «sigue siendo inconstante, disperso y frágil como durante su decepcionante temporada pasada», y añadió con tono sarcástico: «El polivalente jugador francés, que era una estrella emergente, se ha convertido en un completo fracaso».

El exjugador del Rennes, a pesar de disputar el encuentro completo y firmar una asistencia, no supo aprovechar la ausencia de varias estrellas titulares para influir de forma real en el desarrollo del partido ni para dominar el centro del campo.

Es más, desperdició una ocasión de oro para regalar al nuevo delantero Espai su primer gol con el equipo, ya que «no lo vio o no quiso pasarle el balón» en una situación clara, según señaló el diario Marca, que pronosticó que Mourinho se limitará a hacerle entrar como suplente en los próximos partidos.

Roncero expresó su frustración por el descenso de nivel del jugador al afirmar: «No evoluciona ni aporta nada al centro del campo del equipo», en clara alusión al estancamiento en el crecimiento de sus cualidades técnicas pese a sus años en el club merengue.

Esta discreta actuación supone una continuación del sufrimiento de Camavinga, que comenzó en la decepcionante temporada 2025-2026, en la que fue notable su ausencia de la lista del seleccionador francés Didier Deschamps para el Mundial, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad de recuperar el nivel anterior que lo convirtió en uno de los talentos jóvenes más destacados de Europa.

Ante este evidente retroceso, algunos informes de la prensa española insinuaron que «una buena oferta de la Premier League podría marcar el momento de su marcha» del Santiago Bernabéu, especialmente con el centro del campo del Real Madrid abarrotado de estrellas y la necesidad del equipo de obtener un beneficio económico de los jugadores que no han logrado la evolución esperada.