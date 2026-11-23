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Gary Neville cree que el Arsenal revalidará con facilidad el título de la Premier League después de que sus rivales más cercanos se dejaran puntos cruciales durante el fin de semana. El exlateral también calificó de «vergonzosa» la situación actual del Manchester United, que ha caído a la zona de descenso tras sufrir una dura derrota ante el Liverpool.

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El Arsenal toma el control de la lucha por el título

El Arsenal ha tomado las riendas de la lucha por el título de la Premier League. El equipo de Mikel Arteta aventaja en seis puntos al segundo clasificado tras empatar 2-2 con el Newcastle . El golpe de dejarse puntos en St James' Park quedó amortiguado por los tropiezos de sus rivales más cercanos.

El Brighton, segundo clasificado, sufrió una sorprendente derrota por 2-0 ante el Hull City, mientras que el Manchester City no pasó del empate a uno frente al Fulham . El Liverpool fue el único de los grandes tradicionales que recortó distancias. Consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre el Manchester United en Anfield.

Neville se moja con su pronóstico para la Premier League

Neville espera que el Arsenal revalide el trofeo que ganó la temporada pasada tras 22 años de espera. El comentarista cree que el equipo londinense juega a un nivel completamente distinto al de sus rivales.

«Si miras a los seis primeros de la Premier League ahora mismo, el Arsenal es claramente el equipo más destacado y va a ganar la liga sin apuros», afirmó Neville en su pódcast de Sky Sports. «Pero el resto de los equipos que suelen estar entre los cinco o seis primeros... Hacía mucho tiempo que no estaban tan mal, ¿verdad? Lo están pasando realmente mal.

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«El Liverpool ha estado algo mejor hoy, obviamente, pero el Chelsea tiene problemas, el Tottenham tiene problemas. El Manchester United tiene problemas y el Manchester City parece haber caído en picado ahora mismo en comparación con el nivel que alcanzó con Pep Guardiola. Así que es un momento muy interesante: otros equipos empiezan a despuntar y la liga se está volviendo mucho más competitiva. Es una temporada muy extraña».

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El United toca un nuevo fondo

Mientras el Arsenal vuela alto, el United ha caído al 19.º puesto de la Premier League. El equipo tuvo un comienzo desastroso con su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino , y sufrió una dura derrota ante el Liverpool después de que Leny Yoro fuera expulsado antes de cumplirse los diez minutos. Neville hizo una valoración demoledora de la situación actual de su antiguo club.

«No creo que estén luchando por evitar el descenso», afirmó Neville. «Son penúltimos, pero sí creo que saldrán de ahí y empezarán a subir puestos en la tabla.

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«Es vergonzoso, la verdad. La situación es desesperada y verlos jugar resulta agotador. Este es el peor Manchester United de los últimos 53 años».

¿Qué viene ahora?

El Manchester United debe encontrar rápidamente la manera de recuperarse y salir de los tres últimos puestos. Mientras tanto, el Arsenal intentará ampliar su ventaja al frente de la clasificación en sus próximos partidos de la Premier League.