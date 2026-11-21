Compartir Sigue a GOAL en Google

El Al Ahli asestó un duro golpe al Al Nassr en un clásico cargado de emoción e igualdad, tras remontar un gol en contra para firmar una contundente victoria por 3-1 en el partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn Saudí.

Anuncios

Los tres goles no supusieron una victoria más para el conjunto de Yeda, sino que tuvieron un carácter histórico, ya que le dieron su triunfo más amplio sobre su rival capitalino en la liga en más de ocho años y le devolvieron la senda de la victoria en un momento importante de la temporada.

Pese al buen arranque del Al Nassr, que abrió el marcador muy pronto, el Al Ahli supo aprovechar sus ocasiones y meterse poco a poco en el partido, antes de imponer su superioridad en la segunda mitad y sentenciar el duelo con tres goles que confirmaron su dominio ante el vigente campeón.

El Al Nassr empezó el encuentro de manera inmejorable y se adelantó pronto con un gol de su capitán, el portugués Cristiano Ronaldo, en el minuto 14, tras recibir un pase de su compatriota Samu Costa, centrocampista, para poner a su equipo por delante.

El conjunto capitalino no tardó en tener la ocasión de ampliar su ventaja, ya que apenas cuatro minutos después dispuso de un penalti. Ronaldo se encargó del lanzamiento, pero desperdició una oportunidad de oro para duplicar la renta, ya que su disparo se estrelló contra el poste derecho de la portería del senegalés Edouard Mendy, guardameta del Al Ahli.

Anuncios Anuncios

Aunque el balón volvió al terreno de juego, los jugadores del Al Nassr no lograron aprovechar el rechace, por lo que el marcador no se movió y el fallo dio a los locales un gran impulso anímico para volver al partido.

Related Topics

Antes del pitido final de la primera parte, el Al Ahli logró igualar el encuentro por medio de su extremo brasileño Wenderson Galeno, que perforó la red en el minuto 45+1, devolviendo el duelo al punto de partida y encendiendo el ambiente del clásico.

El Al Ahli salió en la segunda mitad con una clara mentalidad ofensiva y mantuvo la presión sobre la defensa del Al Nassr en busca del gol que le pusiera por delante, mientras el equipo se mostraba más capaz de controlar el ritmo del partido y aprovechar los espacios.

Anuncios

El punto de inflexión llegó en el minuto 71, cuando el árbitro señaló un penalti a favor del Al Ahli que el delantero inglés Ivan Toney transformó con acierto para darle a su equipo la ventaja por 2-1.

El Al Ahli no dio a su rival opción de recomponerse, ya que solo necesitó cuatro minutos para asestar el tercer golpe: el defensa brasileño Roger Ibañez anotó el tercer gol en el minuto 75, consolidando la superioridad de los locales y dejando al Al Nassr ante una misión complicada que no logró superar hasta el final del encuentro.

Anuncios

El Al Ahli recupera su prestigio

Con esta victoria, el Al Ahli logró su triunfo más amplio sobre el Al Nassr en la Liga Profesional, por más de un gol de diferencia, desde el 3 de noviembre de 2018, cuando se impuso por 2-0.

Además, el conjunto de Yeda repitió un triunfo por 3-1 ante su rival por segunda vez en la historia de sus enfrentamientos en la competición, después de haber logrado el mismo resultado el 5 de enero de 2012.

Anuncios

El Al Ahli elevó a 11 sus victorias sobre el Al Nassr en la Liga Profesional, frente a 13 derrotas y 11 empates, según informó el diario saudí «Al Riyadiyah».

En la clasificación, el Al Ahli recuperó el equilibrio tras su dura derrota por 1-6 ante el Al Shabab en la duodécima jornada, y sumó 24 puntos para escalar del sexto al cuarto puesto.

Anuncios

Por su parte, la racha del Al Nassr se frenó con su segunda derrota de la temporada, por lo que se quedó estancado con 28 puntos en la tercera posición, igualado con el Al Qadsiah, segundo, y a dos puntos del líder, el Al Hilal, que tiene un partido aplazado.

Toney sigue castigando al Al Nassr

El gol de Ivan Toney en el clásico no fue solo una contribución a la victoria del Al Ahli, sino la prolongación del notable historial del delantero inglés ante el Al Nassr, ya que elevó su cuenta a cuatro goles en cinco enfrentamientos ante el conjunto capitalino en la liga saudí.

Anuncios

Toney había disputado cuatro partidos ante el Al Nassr antes del último duelo, en los que marcó tres goles, y añadió el cuarto desde el punto de penalti en el clásico, confirmando su llamativo registro goleador ante uno de los grandes rivales de su equipo.

Según los datos de la web «Transfermarkt», el Al Nassr se ha convertido en el sexto equipo saudí al que más goles ha marcado Toney en la liga, con cuatro tantos, la misma cifra que ha logrado ante el Al Kholood, el Damac, el Al Ettifaq y el Al Fayha.

Anuncios

En la lista de víctimas del delantero inglés solo superan a estos equipos el Al Khaleej, el Al Riyadh y el Al Fateh, que han encajado seis goles suyos cada uno, además del Al Hilal y el Al Qadsiah, a los que ha marcado cinco.

Así, el Al Ahli se llevó un botín que va más allá de los tres puntos, tras recuperar el equilibrio y firmar una victoria histórica, mientras que el Al Nassr encajó un nuevo golpe que dejó al descubierto el precio de las ocasiones desperdiciadas, y Ronaldo fue quien más lo pagó.