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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El penalti de Mbappé abre el espinoso debate: una estadística impactante revela la contradicción del Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

El Barcelona en el segundo puesto con gran diferencia

Una estadística histórica reveló que el Real Madrid encabeza la lista de los clubes que más penaltis han recibido en la historia de LaLiga, por delante de su eterno rival, el Barcelona, y de su vecino, el Atlético de Madrid, en medio de la recurrente polémica en torno a las decisiones arbitrales que se viven en los partidos de la competición.

Esta estadística salió a la luz tras el penalti señalado a favor del Real Madrid durante el enfrentamiento ante el Racing de Santander, el pasado domingo, después de que el francés Kylian Mbappé sufriera una entrada dentro del área, en una decisión que generó polémica sobre su validez, pese a que su señalamiento ayudó al conjunto blanco a adelantarse por 1-0, antes de lograr la victoria en el partido (3-0).

Según el diario catalán "Mundo Deportivo", los penaltis que ha recibido el Real Madrid en la historia de LaLiga ascienden a 601, frente a los 520 del Barcelona y los 498 del Atlético de Madrid, de modo que el club blanco se mantiene en lo más alto con una clara diferencia respecto a sus rivales más cercanos en esta clasificación.

En cuanto a las estadísticas del presente siglo, el Real Madrid continuó encabezando la lista tras recibir 235 penaltis, por delante del Barcelona, que ocupó el segundo lugar con 204, mientras que el Athletic de Bilbao ocupó el tercer puesto después de que se le señalaran 171 penaltis.

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Estas cifras llegan en un momento en el que se repiten las críticas del Real Madrid a las decisiones arbitrales en LaLiga, ya que el club expresa en distintas ocasiones su preocupación por algunas situaciones que, a su juicio, han afectado a sus resultados.

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