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El duelo entre el Arsenal y el Manchester City, disputado este domingo por la noche en el Emirates Stadium y correspondiente a la duodécima jornada de la Premier League, dejó una acción polémica después de que Jérémy Doku, estrella del conjunto celeste, reclamara la expulsión de Jurrien Timber, defensa del equipo local, por tirarle del pelo en un balón dividido entre ambos.

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En el minuto 17, Doku cayó al suelo protestando por la acción del defensa del Arsenal y pidió al árbitro que le mostrara la tarjeta roja. El partido se detuvo y el colegiado escuchó las conversaciones con la sala del videoarbitraje (VAR), que revisó la jugada desde distintos ángulos.

Pese a las numerosas repeticiones televisivas de la acción, el árbitro se negó a señalar falta de Timber o a mostrarle la roja, y el juego continuó entre las enérgicas protestas de Doku, que mostró su enfado con la decisión del equipo arbitral y con que el defensa del Arsenal no fuera sancionado.

La jugada generó polémica durante el partido, sobre todo porque el jugador del Manchester City protestaba convencido de que el defensa del Arsenal le había agarrado el pelo de forma intencionada, mientras que el VAR no encontró motivos suficientes para cambiar la decisión del árbitro.

El encuentro tiene una gran importancia en la carrera por el título de la Premier League , ya que el Arsenal llegó al partido como líder de la clasificación con 28 puntos, tras sumar 9 victorias, 1 empate y 1 derrota en las primeras 11 jornadas.

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Por su parte, el Manchester City ocupa la tercera posición con 22 puntos, igualado con el Brighton, segundo, tras sumar 7 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

De este modo, el Manchester City afronta el duelo a 6 puntos del Arsenal, por lo que ganar en el Emirates supone una oportunidad importante para recortar distancias y reavivar la lucha por el liderato.

El Arsenal, en cambio, busca aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para reforzar su posición en lo más alto y ampliar la ventaja sobre uno de sus principales rivales por el título, en un duelo de gran trascendencia para ambos equipos ahora que la temporada se acerca a sus fases más decisivas.