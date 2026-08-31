La crisis del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, se acercó a su fin después de que regresara a los entrenamientos de su equipo tras varios días de ausencia, en una nueva señal de la posibilidad de que continúe en el club español durante la presente temporada, pese a que persiste el interés del Barcelona por hacerse con sus servicios.

La emisora "Cadena SER" señaló que todos los indicios actuales apuntan hacia la permanencia de Álvarez bajo el mando de Diego Simeone, especialmente después de que el Barcelona esté cerca de completar el fichaje del brasileño Gabriel Jesus, por unos 10 millones de euros más variables, para reforzar la línea de ataque del conjunto catalán.

Álvarez regresó a los entrenamientos grupales del Atlético de Madrid el domingo, tras un periodo de incertidumbre sobre su futuro, mientras el Barcelona sigue empeñado en mantener la puerta abierta a su fichaje hasta los últimos instantes del mercado de fichajes, aunque completar el traspaso de Jesus podría reducir las opciones del delantero argentino de recalar en el "Camp Nou".

En medio de la creciente polémica en torno al futuro de Álvarez, Juan Bréndise, especialista en psicología de la selección argentina, advirtió de las presiones psicológicas que vive el jugador durante el periodo de fichajes.

Bréndise dijo a la emisora argentina "D Sports" que el deseo de Álvarez de fichar por el Barcelona no es un capricho pasajero, y subrayó que el jugador sueña con jugar en el club catalán desde pequeño, además de criticar la forma en que la directiva del Atlético de Madrid manejó su deseo de marcharse.

Bréndise explicó que el periodo de fichajes, y en especial sus últimos días, puede someter a los jugadores a una enorme presión psicológica, y afirmó: "Hay dos momentos de máximo estrés y vulnerabilidad: el primero, cuando se produce una lesión; y el segundo, relacionado con el mercado de fichajes, especialmente en los últimos días".

Añadió que la situación de incertidumbre que rodea el futuro del jugador no se vincula únicamente a una decisión deportiva, sino que puede afectar a su proyecto de vida, aclarando que esta etapa es "de las más dolorosas y angustiosas", y que la aparición de síntomas de depresión en el jugador durante las negociaciones exige tratar la situación con prudencia y cuidado.

El médico argentino insistió en la necesidad de situar la condición humana del jugador al frente de las consideraciones, afirmando que "el ser humano es lo primero que hay que atender", en alusión a la importancia de brindar el apoyo y el tratamiento adecuados si su estado así lo requiere.

Sobre el interés del Barcelona, Bréndise consideró que el deseo de Álvarez de marcharse del Atlético de Madrid merece ser reconsiderado, subrayando que no se debe castigar a un jugador por el simple hecho de querer fichar por otro club.

Y dijo: "El deseo de Julián no es un capricho, sino un anhelo que tiene desde pequeño".