Las segundas partes de los últimos partidos del Real Madrid han encendido una señal de alarma preocupante sobre la existencia de un fallo evidente en el rendimiento del equipo, después de que fuera incapaz de conseguir victoria alguna al contabilizar únicamente los resultados de la segunda mitad en sus cuatro últimos encuentros, con un solo empate frente a tres derrotas, mientras encajó cinco goles y solo marcó dos.

Según lo publicado por el diario español "Marca", estas cifras revelan un problema que se ha impuesto con fuerza en los cálculos del entrenador José Mourinho, después de haber pasado de ser un simple indicador negativo a una fuente de amenaza real para la estabilidad del equipo y sus resultados.

El rendimiento del Real Madrid en las segundas partes ha hecho saltar las alarmas dentro del cuerpo técnico, después de que aparecieran claros signos de que el equipo pierde el control de los partidos tras el descanso. El problema ya ha causado daños importantes, siendo el más destacado la derrota ante el Real Betis, y estuvo a punto de convertirse en un nuevo desastre ante el Elche, después de que el Real Madrid desperdiciara la oportunidad de decidir el partido a su favor y se conformara con un resultado que no reflejaba su superioridad en ciertos tramos del encuentro.

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Y lo que complica aún más la situación es que el problema ya no está ligado a un solo partido o a una circunstancia excepcional, sino que se ha convertido en un patrón recurrente que ha aparecido en más de un enfrentamiento durante las últimas semanas. El Real Madrid comienza los partidos con una imagen y luego se muestra con una imagen completamente diferente tras el descanso. Y ahí radica precisamente el peligro.

De entre los cuatro últimos partidos que ha disputado el Real Madrid, el equipo no ha logrado conseguir la victoria si se contabiliza únicamente el resultado de la segunda mitad. Perdió ante el Elche por 2-1, ante el Inter de Milán por un gol a cero, y ante el Real Betis por el mismo resultado, mientras que empató con el Rayo Vallecano a un gol.

De este modo, el Real Madrid ha sumado en estas segundas partes un solo punto de los 12 disponibles, una cifra que refleja la magnitud del retroceso que vive el equipo tras regresar de los vestuarios. Y lo más preocupante es que el Real Madrid encajó cinco goles durante estas segundas partes, frente a solo dos marcados. Estas cifras no tienen que ver únicamente con los resultados, sino que revelan un fallo en la capacidad del equipo para mantener su ritmo, su concentración y su control cuando el partido empieza a entrar en sus fases decisivas.

Las victorias esconden el problema

La paradoja es que el Real Madrid ha conseguido en algunos partidos salvarse de este problema gracias a lo que ofrece en la primera parte. En tres de los cuatro partidos mencionados, el fuerte rendimiento durante la primera mitad del encuentro le dio al equipo una ventaja que le permitió competir por la victoria, aunque las cosas no fueran fáciles ante el Inter de Milán y el Elche.

En cambio, ante el Real Betis, el Real Madrid no dispuso de esa ventaja, y el resultado natural fue que no encontró nada que lo protegiera del retroceso que apareció durante la segunda parte, terminando el encuentro con una dolorosa derrota. Y aquí aparece uno de los puntos que más explican la contradicción en el rendimiento del equipo.

El Real Madrid no siempre padece una debilidad generalizada durante todo el partido, sino que sufre de una incapacidad para mantener el mismo nivel durante los noventa minutos. El equipo es capaz de ofrecer una primera parte fuerte y convincente, pero encuentra dificultades para conservar esa superioridad cuando cambian las condiciones del partido tras el descanso.

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La realidad es que el Real Madrid juega con fuego en las últimas semanas, lo que hace que el problema sea aún más peligroso. El equipo pasa a veces de controlar el partido a complicárselo, de imponer su ritmo con fuerza a permitir que el rival recupere la iniciativa, y de acercarse a decidir el enfrentamiento a ver cómo su ventaja se desvanece ante sus ojos.

En resumen, el Real Madrid gana la primera parte de forma convincente y luego pierde la segunda de una manera difícil de explicar. Y esta irregularidad es precisamente lo que ha hecho que el equipo haya sido capaz de salvarse de algunas situaciones hasta ahora, pero al mismo tiempo amenaza con convertir cualquier partido en una crisis si no consigue corregir el fallo.

Y cualquier tropiezo adicional ante el Elche habría supuesto un duro golpe para los cálculos del Real Madrid en la lucha por la Liga, sobre todo porque el equipo se prepara a continuación para un enfrentamiento de máxima exigencia ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

7 partidos que revelan la contradicción

Y la imagen se vuelve más clara al observar los últimos siete partidos del Real Madrid, entre ellos seis enfrentamientos en la Liga española y uno en la Liga de Campeones de Europa. En los cuatro partidos en los que el fallo apareció con claridad, el equipo no logró ganar al contabilizar únicamente los resultados de las segundas partes, ya que perdió ante el Elche, el Inter de Milán y el Real Betis, mientras que empató ante el Rayo Vallecano.

En cambio, el Real Madrid consiguió lograr la victoria en la segunda parte ante el Málaga, la Real Sociedad y el Espanyol, además de marcar un gol decisivo ante la Real Sociedad. Y esto confirma que el problema no es una incapacidad permanente para ofrecer un buen rendimiento tras el descanso, sino un estado de irregularidad aguda que hace que el equipo sea incapaz de garantizar un nivel constante de control durante la segunda parte de los partidos.

Y esta irregularidad es lo que suaviza la gravedad del problema a veces, pero al mismo tiempo lo hace más difícil de predecir. En un partido el Real Madrid puede imponerse y matar el encuentro, y en otro puede perder por completo el control y dar al rival la oportunidad de remontar.

Mourinho conoce el problema

Parece que José Mourinho es plenamente consciente de la naturaleza de la crisis, lo que quedó de manifiesto en sus declaraciones tras el partido ante el Elche, pero hasta ahora no ha presentado una solución clara que impida su repetición. Mourinho dijo: "El problema está claro para mí. Hay partidos que parecen resueltos, pero no lo están. La única explicación que encuentro es que son partidos fáciles que no cerramos. Partidos que no cerramos, y parece que pasamos de la facilidad a la pérdida de control".

Y añadió: "Este tipo de estadios, abarrotados de una afición maravillosa, complica las cosas. Lo bueno es que, a pesar de esta dificultad, el equipo reacciona y gana, y eso es lo más importante. Y lo bueno también es que nadie se aburre viendo los partidos del Real Madrid, porque son muy entretenidos".

Las palabras de Mourinho llegaron con un tono que encierra cierta dosis de humor, pero las cifras no parecen en absoluto sarcásticas. Detrás de la diversión y la emoción, hay un problema real en las segundas partes que necesita ser tratado antes de que pase de ser una simple irregularidad en el rendimiento a una crisis que afecte directamente a los resultados del Real Madrid y a sus aspiraciones.

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Quizá el Real Madrid haya logrado hasta ahora evitar algunas consecuencias gracias a lo que ofrece en los inicios de los partidos, pero depender de la fortaleza de la primera parte por sí sola no es una estrategia sobre la que se pueda construir durante toda la temporada. El fútbol no le concede al equipo una garantía permanente de que su ventaja temprana lo protegerá hasta el pitido final.

Y si el Real Madrid continúa cediendo a sus rivales los espacios y el tiempo para volver a los partidos tras el descanso, podría verse pagando un alto precio en enfrentamientos más difíciles. El problema, como dijo Mourinho, está claro. Pero también está claro que las segundas partes no han sido buenas para el Real Madrid hasta ahora, y que la continuidad de este escenario podría hacer que el equipo pague el precio de perder el control en momentos que no permiten remontar.