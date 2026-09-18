El PEC Zwolle vuelve a caer con estrépito en Groningen una semana después de la goleada sufrida ante el Feyenoord

El FC Groningen se deshizo con mucha facilidad del PEC Zwolle este viernes por la noche. En el Euroborg, el equipo de Dick Lukkien se impuso por 3-0 y asciende así a la sexta plaza. El PEC Zwolle es ahora decimosexto.

El PEC Zwolle viajaba a Groningen en busca de revancha tras la dolorosa derrota por 0-7 del pasado fin de semana ante el Feyenoord, pero en la primera parte el FC Groningen fue amo y señor en su propio Euroborg.

El conjunto local se adelantó a los veinte minutos. Marco Rente encontró a Jorg Schreuders, que mantuvo la calma y cedió atrás para Thom van Bergen. El delantero definió después con tranquilidad para hacer el 1-0.

Poco después fue el propio Schreuders quien firmó el 2-0. Schreuders aprovechó una pérdida de balón de Ryan Thomas y marcó con su pierna izquierda, la ‘mala’, desde fuera del área.

Tras el descanso, el PEC Zwolle estuvo por primera vez cerca del gol. Gabriël Reiziger recibió un centro raso desde la izquierda y llegó a tocar el balón, pero vio cómo se marchaba rozando el palo.

Al final, el PEC Zwolle tampoco logró hacer daño en la segunda mitad. El FC Groningen puso el 3-0 en el minuto 68. Un libre indirecto ensayado acabó con un disparo de Tygo Land a la escuadra: 3-0.

Poco después, Van Bergen estuvo cerca de marcar su segundo de la noche. El delantero del FC Groningen se encontró con el balón dentro del área tras una acción embarullada, pero no estuvo acertado con la izquierda.







