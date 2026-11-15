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Las declaraciones de Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo abrieron una nueva puerta a la polémica, después de que el periodista inglés Piers Morgan interviniera en el conflicto y lanzara un ataque directo contra el técnico portugués, tras la abultada derrota ante Dinamarca por 4-1, en el partido disputado en la ciudad de Braga.

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El incidente comenzó durante la rueda de prensa posterior al enfrentamiento, cuando se le preguntó a Jesus cuánto echaba de menos a Cristiano Ronaldo, capitán de la selección y delantero del Al-Nassr saudí, en medio de su ausencia de las filas de Portugal. El entrenador, de 72 años, respondió de manera sarcástica, diciendo: "¿Echarlo de menos? ¿Cómo? Ya no está con la selección nacional, a menos que esté aquí para hacerme compañía".

La respuesta de Jesus llegó después de que la selección portuguesa sufriera una dura derrota ante su par danés, en un partido en el que no logró estar a la altura de su rival, lo que Piers Morgan aprovechó para dirigir duras críticas al entrenador, basándose en el resultado con el que terminó el enfrentamiento.

Morgan responde a las declaraciones de Jesus

El periodista italiano Fabrizio Romano trasladó las declaraciones del entrenador de Portugal a través de su cuenta oficial en la plataforma X, lo que generó una amplia reacción, antes de que Morgan interviniera comentando la publicación, atacando a Jesus por su forma de hablar sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo.

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El comunicador inglés escribió: "Este payaso tampoco estará con la selección nacional si Portugal sigue sufriendo derrotas como la de hoy sábado", en una referencia directa a la derrota ante Dinamarca, y una clara crítica al entrenador portugués tras sus declaraciones sobre el capitán de la selección.

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El comentario de Morgan no se limitó a objetar la forma en que Jesus habló de Cristiano Ronaldo, sino que vinculó el futuro del entrenador con los resultados de la selección, considerando que la continuidad de las derrotas podría dejarlo fuera de los planes del cuerpo técnico de Portugal, en línea con lo que dijo sobre la ausencia del capitán del Al-Nassr.

Una disputa anterior por Cristiano Ronaldo

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El ataque de Morgan llega como una extensión de sus reiteradas críticas a Jesus durante las últimas semanas, ya que el comunicador inglés adoptó posturas contundentes frente al entrenador portugués a raíz de los acontecimientos que acompañaron la ausencia de Cristiano Ronaldo de la selección nacional.

Morgan fue uno de los más destacados defensores del capitán de Portugal en esta crisis, y anteriormente ya había criticado la conducta de Jesus y sus posturas relacionadas con la estrella veterana, en medio de la polémica que rodeó las circunstancias que llevaron a que Cristiano Ronaldo quedara fuera de la lista de la selección.

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La controversia se reavivó tras el enfrentamiento ante Dinamarca, después de que las declaraciones de Jesus devolvieran el nombre de Cristiano Ronaldo al centro del debate, a pesar de que no participó en el partido, mientras que la respuesta de Morgan vino a sumar un nuevo enfrentamiento a la disputa existente entre ambas partes.

De este modo, las declaraciones del entrenador portugués y la respuesta del comunicador inglés encabezaron las reacciones que acompañaron la derrota de Portugal, después de que la respuesta de Jesus a una pregunta relacionada con la ausencia de Cristiano Ronaldo se convirtiera en un ataque público de Morgan contra el entrenador de la selección.