El partido interminable: Lothar Matthäus también habló de las polémicas de la final de Italia 90

El capitán de la Selección alemana tambien recordó el duelo en Roma, negó haberle cometido falta a Calderón y entendió la decisión de Codesal.

Resta menos de un mes para que se cumplan 30 años de una final cuyas heridas no cicatrizan en . Aquel partido ante en sigue siendo materia de análisis por sus polémicas y quien aportó su punto de vista ahora es Lothar Matthäus, capitán de quien finalmente se consagró campeón del mundo e impidió que el equipo de Bilardo repita el título.

En una entrevista a La Nación, el histórico 10 teutón comenzó negando el reclamo de Gabriel Calderón, quien hace algunas semanas acusó a Edgardo Codesal de no haber visto la infracción adentro del área que pudo cambiar la historia: "No lo recuerdo, ¿de verdad? ¿Cómo pudieron tener un penal si nunca pisaron el área?", ironizó.

El artículo sigue a continuación

Y a la hora de meterse en la jugada sobresaliente de la noche, la falta de Sensini a Völler, detalló que "yo estaba muy bien ubicado. Veo que hay un contacto, pero para mí no fue suficiente para cobrar penal. En un partido así, si va a cobrar un penal, el árbitro tiene que estar 100% seguro de que la infracción fue clara. Y para mí no fue tan clara. Pero no creo que haya sido a propósito de parte de Codesal. Tal vez él estaba en una posición diferente y para él fue claro".

Más equipos

Tras esa decisión del árbitro, Alemania dispuso de un penal a los 83 minutos que Matthäus, pese a ser el encargado de ejecutarlo, le cedió a Andreas Brehme. "En el primer tiempo se me había roto un botín y en el entretiempo decidí cambiármelos. Me puse unos nuevos, y me molestaron todo el segundo tiempo. No me sentía seguro para patear un penal tan decisivo y le dije a Brehme que fuera él", reconoció.

Por último, no dudó a la hora de comparar a Lionel Messi y Diego Maradona, con el foco puesto en la Copa del Mundo, eligiendo a la Pulga, sobre quien remarcó que "él es el mejor. Argentina estuvo muy cerca de ganar el Mundial en 2014. Si hubieran hecho el primer gol del partido, recuerdo que tuvo una clara Higuaín y un par más, estoy seguro de que la Argentina hubiera sido campeón. Y Messi también", para luego tocar otra polémica arbitral: "¿Qué culpa tuvo Messi si el árbitro cometió un error y no cobró el penal de Neuer a Higuaín? ¡Para mí fue penal!".