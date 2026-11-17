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El partido entre las selecciones sub-17 de Palestina e India en Kuala Lumpur se ha descontrolado por completo. Palestina se quedó con diez jugadores muy pronto y otro incidente se ha hecho viral. El encuentro está interrumpido por las intensas lluvias.

El partido entre Palestina e India, correspondiente a la fase de clasificación para la Copa Asiática Sub-17 de la AFC, estaba programado para la mañana del martes.

Ambas selecciones llegaban al encuentro, disputado en Kuala Lumpur, con seis puntos en dos partidos.

India se adelantó pronto y, para colmo de males, Palestina se quedó con diez jugadores.

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Mohammed Jamhour perdió el balón ante un defensa de India. El delantero palestino le propinó después una fuerte patada a destiempo y, a continuación, pisó deliberadamente el brazo de su rival.

Poco después, Palestina logró empatar pese a jugar con diez. Con el marcador 1-1, se produjo un incidente que ya ha dado la vuelta al mundo.

El capitán de India caminaba junto al jugador palestino que llevaba el número diecinueve. Entonces, este hizo un gesto con la mano como si abanicasse el aire, dando a entender que el jugador indio olía mal.

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Existe un estereotipo persistente y ofensivo según el cual las personas de India, o del sur de Asia, tendrían un olor fuerte o desagradable.

El partido está interrumpido por las intensas lluvias en Malasia. No está claro cuándo se reanudará.