El partido entre Argentina y Suiza complica al Barcelona... ¿Qué pasa?

Julian Álvarez volvió a ser el centro de atención tras su importante gol en la victoria 3-1 sobre Suiza en cuartos de final del Mundial 2026.

«AS» destacó: «Llegó tarde, pero llegó. Julián Álvarez marcó uno de los goles más importantes del torneo en los cuartos de final del Mundial contra Suiza. El gol de la victoria. En la prórroga».

Y añadía: «El gol que demuestra que los 150 millones de euros que pide el Atlético de Madrid por su fichaje siguen estando justificados. Quien quiera ficharlo, que prepare el cheque».

Su grito de celebración lo dijo todo. Fue un momento que el delantero del Atlético necesitaba más que nada. Álvarez declaró tras el partido: «Ha sido un respiro. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y complicado. Tener un jugador más en el campo lo hizo más difícil en algunos momentos, pero lo importante es que ganamos».

Y añadió: «Se habla mucho en redes, pero nosotros nos centramos en nosotros. Hay que aguantar el sufrimiento; todos los partidos del Mundial son así. Lionel Messi es una bestia, el mejor de la historia; no hay palabras para describirlo. Quedan dos partidos y vamos a por todas».

Tras un inicio de temporada complicado por una lesión en el tobillo, fue ganándose un lugar en el once, aunque le costó recuperar su nivel y la comodidad.

La situación se complicó tras sus declaraciones tras el primer partido, en las que afirmó que la mejor solución para todas las partes era buscar otro club, en alusión a su posible salida del Atlético de Madrid.

Los focos y el alto precio de su fichaje le pesaron. Pero Julián Álvarez tiene algo especial: decide partidos y marca goles imposibles, y eso hace que el Atlético quiera retenerlo y el Barcelona ficharlo.

En Argentina no hay dudas; en Europa ni siquiera se discute: jugadores como él son muy escasos.