El partido ante el Nottingham lo decidió todo: una estrella del Manchester City se prepara para marcharse en enero

Un informe periodístico afirmó este lunes que la estrella del Manchester City está cerca de marcharse el próximo mes de enero, y añadió que el reciente partido ante el Nottingham Forest supuso para él "la gota que colmó el vaso".

El Manchester City perdió su tercer partido consecutivo en la Premier League, al caer ante su anfitrión, el Nottingham Forest, por 3-1 la noche del sábado, en la décima jornada.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el argelino Rayan Aït-Nouri se plantea seriamente abandonar el Manchester City durante el próximo periodo.

Sus escasas participaciones bajo la dirección de Enzo Maresca, confirmadas con su exclusión de la convocatoria del equipo en el partido contra el Nottingham Forest, supusieron la gota que colmó el vaso para el defensa argelino, que podría plantearse un traspaso en enero o, como máximo, en junio, si las cosas no cambian de forma radical y rápida.

Aït-Nouri, a quien muchos consideran el mejor lateral izquierdo del Manchester City, no ha tenido apenas oportunidades. No ha disputado ningún partido en la Premier League esta temporada.

El futuro del internacional argelino en el Etihad parece incierto, y su marcha el próximo mes de enero se perfila como algo probable.

La única participación del jugador como titular, en la que destacó con mayor protagonismo en el once del City, fue en el partido de la Copa de la Liga contra el Norwich City, de la Championship.

Se consideró la posibilidad de cederlo al Manchester United al final del pasado mercado de fichajes, pero el City exigió incluir una cláusula de compra en cualquier posible operación, lo que provocó que el acuerdo fracasara.

No sería de extrañar que el Manchester United reabriera las negociaciones sobre la operación en enero.