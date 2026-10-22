Lo que ocurre con Vinicius Junior en el Real Madrid empieza a generar una preocupación real dentro de las paredes del club; una estrella que aterrorizaba a Europa con sus regates ahora juega sin alma, y una sola estadística ante el Leipzig bastó para resumirlo todo: cero intentos de regate.

La noche del cero ante el Leipzig

El brasileño tocó su nivel más bajo desde que viste la camiseta del Real Madrid, según el diario español "Mundo Deportivo". Ante el Leipzig pareció otro jugador, privado de su brillo habitual, y dejó de ser aquel extremo que lucha por cada balón.

Y el dato más revelador de su estado es que no intentó ningún regate durante todo el partido. Su balance ofensivo se limitó a solo dos disparos, que detuvo con maestría el portero del Leipzig, Martin Vandevoort, además de una única contribución en el gol de Arda Güler que dio al conjunto blanco la ventaja por 2-0, y esos fueron todos sus destellos de luz en el encuentro.

El rostro de Vinicius, sus movimientos y su lenguaje corporal dentro del campo confirman que ya no disfruta del fútbol, algo que preocupa enormemente a la dirección del Real Madrid, sobre todo porque el club le renovó el contrato este verano y lo situó entre las grandes estrellas, en un nivel cercano al de Kylian Mbappé, para ser uno de los líderes del proyecto. Hoy está muy lejos de ese estatus.

La tristeza se apodera del brasileño y Diomande se lleva los focos

Vinicius se muestra triste y aislado, y pese a la confianza del club en su capacidad para volver, la tarea parece sumamente complicada en estos momentos.

El entrenador lo defendió, pero al mismo tiempo lo sustituyó en el minuto 70 y dio entrada al marfileño Diomande, que aprovechó la oportunidad a la perfección: fabricó el tercer gol para Mbappé y marcó él mismo el cuarto de manera espléndida, para convertirse en cuestión de instantes en el nuevo ídolo de la afición en el Bernabéu.

La decisión del cambio generó muchas preguntas, sobre todo porque Vinicius no volverá a vestir la camiseta del Real Madrid hasta el 4 de noviembre en la Liga de Campeones, debido a la sanción de cuatro partidos en LaLiga, y no reaparecerá en la competición nacional hasta el 21 de noviembre ante el Celta de Vigo.

El entrenador comentó sobre el cambio: "Esta sustitución no es el cambio de un entrenador descontento, sino el de un entrenador que cuenta con un banquillo fuerte".

Los silbidos ahogan a la estrella brasileña

En cambio, la afición del Bernabéu eligió a su nueva estrella. En un momento en el que continúan los silbidos contra Vinicius en cada partido, y el encuentro ante el Leipzig no fue una excepción, celebró a Diomande.





Y la imagen más elocuente fue la de Vinicius sentado en el banquillo tras ser sustituido, con rostro triste y miradas serias, antes de ser el primero en marcharse al vestuario nada más sonar el pitido final.

La principal tarea ahora para la dirección del Real Madrid es devolver a Vinicius a su nivel, pues es evidente que algo le molesta.

El entrenador dijo al respecto, criticando los silbidos de la afición: "Si está triste, es un asunto muy personal. Puede que ustedes tengan su propio punto de vista, pero creo que es el único capaz de decirles con sinceridad lo que siente o no siente".

Y añadió: "Entiendo su necesidad del apoyo de todos, y creo que lo necesita. Los silbidos cuando jugamos fuera de casa nos motivan, pero cuando ocurren en nuestra casa resulta doloroso. Como su entrenador, estoy contento con lo que ha logrado".



