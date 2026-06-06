El partido amistoso de Portugal se descarrila por completo: dos tarjetas rojas directas

Portugal sufrió un revés el sábado por la noche en la recta final hacia el Mundial. Rafael Leão recibió una tarjeta roja directa en el amistoso contra Chile justo antes del descanso, tras una acción imprudente, y ahora espera la decisión de la FIFA.

Las sanciones de los amistosos suelen cumplirse en los siguientes encuentros de preparación: Portugal jugará el 10 de junio contra Nigeria, así que una suspensión de un partido no debería afectarle en el Mundial.

Sin embargo, si la FIFA considera la falta muy grave, podría imponerle una sanción mayor que afectaría al debut contra Congo el 17 de junio.

El incidente ocurrió tras un forcejeo por el balón entre João Cancelo y Felipe Faundez en la línea de fondo. Iván Román se sumó al conflicto y se enfrentó a Cancelo, lo que agravó la situación.

Leão intervino, perdió los estribos y empujó a Román, derribándolo. La acción desencadenó una trifulca masiva.

El árbitro mostró la roja a ambos, mientras que Cancelo se libró de la sanción.

Jürgen Locadia se libró tras la tarjeta roja

Esta semana Jürgen Locadia vivió una situación similar. El ariete curazoleño vio la roja directa en un amistoso contra Escocia por un fuerte codazo, pero solo fue suspendido un partido: se perderá el encuentro de despedida ante Aruba y podrá jugar el debut mundialista contra Alemania.







