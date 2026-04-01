El parón internacional... Un duro golpe para el Liverpool antes del partido contra el Manchester City

El Liverpool ha recibido un duro golpe con la lesión de uno de sus jugadores, justo antes de enfrentarse al Manchester City el próximo sábado por la noche en los cuartos de final de la FA Cup.

Esta lesión llega en una fase decisiva de la temporada, en la que el Liverpool lucha por hacerse con una plaza entre los cuatro primeros que dan acceso a la Liga de Campeones la próxima temporada.

El Liverpool ocupa actualmente el quinto puesto en la clasificación de la Premier League con 49 puntos, a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado.

Además, el equipo del Liverpool se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones y se prepara para enfrentarse al París Saint-Germain, al tiempo que busca continuar su andadura en la FA Cup.

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El golpe se produjo con la lesión del lateral derecho Jeremy Frimpong, durante su participación con la selección de Holanda en un partido amistoso contra Ecuador el pasado martes, que terminó en empate (1-1).

Frimpong saltó al campo en la segunda parte en sustitución de su compañero en el Liverpool Cody Gakpo, pero tuvo que abandonar el terreno de juego tras solo 13 minutos debido a la lesión.

Frimpong se dirigió desanimado hacia el túnel que conduce al vestuario, lo que preocupa al técnico de los Reds, Arne Slot.

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, comentó la lesión de Frimpong tras el partido diciendo: «Es un duro golpe, Jeremy (Frimpong) sufrió una lesión grave y nos vimos obligados a sustituirlo».

Esta es la tercera lesión del internacional holandés en la presente temporada, lo que ha afectado a su regularidad en su primera temporada con el Liverpool.

Además, se produce en un momento en el que el otro lateral derecho, Conor Bradley, también está lesionado, lo que podría llevar a Slott a recurrir a Dominik Szoboszlai en el lateral derecho ante el Manchester City, perdiendo así sus servicios en el centro del campo.