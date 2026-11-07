El Paris Saint-Germain llega al parón de selecciones como líder de la Ligue 1. El conjunto de la capital logró el sábado por la noche una ajustada victoria en casa ante el Troyes AC (1-0). Ilya Zabarnyi marcó el único gol.

Mika Godts fue titular como extremo izquierdo en el PSG. El belga, que llegó este verano procedente del Ajax, atraviesa un buen momento en las últimas semanas, especialmente en liga. Antes del sábado, sumaba dos goles y una asistencia en sus dos últimos partidos de Ligue 1.

Como era de esperar, el PSG fue superior antes del descanso. Sin embargo, el portero del Troyes, Hillel Konaté, impidió que Senny Mayulu y Ferran Torres marcaran.

El guardameta no pudo hacer nada ante un cabezazo de Zabarnyi. Poco antes del descanso, el ucraniano remató de cabeza un centro de Mayulu después de que el PSG sacara un córner en corto: 1-0.

En la segunda parte, el Troyes, obligado por el marcador, también empezó a dejarse ver más. Un remate de Renaud Ripart, por ejemplo, se marchó fuera por muy poco.

Pero el PSG siguió dominando, sobre todo en la posesión. También tuvo ocasiones por medio de Warren Zaïre-Emery, cuyo remate pasó por delante de la portería, y de Torres, al que detuvo Konaté. El marcador ya no cambió, en parte porque un gol de Lucas Maronnier fue anulado por fuera de juego.

Así, el PSG vuelve a distanciarse del segundo clasificado, su vecino Paris FC, que había ganado 0-1 al AJ Auxerre el mismo sábado. La diferencia entre el líder y el segundo vuelve a ser de tres puntos. El Troyes está en una situación mucho peor: ocupa la decimosexta posición.