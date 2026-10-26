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Mohamed Saeed
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El Paris Saint-Germain y el Barcelona Femení, coronados clubes del año en la gala del Balón de Oro

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El Paris Saint-Germain y el Barcelona Femení han sido reconocidos oficialmente como los mejores equipos del mundo tras recibir los premios al mejor club del año en la gala del Balón de Oro. Los dos grandes clubes europeos fueron galardonados por su dominio en las competiciones continentales, lo que consolidó su posición en la cima del fútbol actual.

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El PSG se lleva el premio al mejor club masculino del año

El Paris Saint-Germain ha sido elegido mejor club masculino del año tras una temporada histórica en la que por fin alcanzó la cima del fútbol europeo. El gigante francés, que conquistó la Champions League la pasada temporada, recibió el reconocimiento oficial en la gala celebrada en París. La cuenta en redes sociales del Balón de Oro confirmó su victoria después de que el club se impusiera a una dura competencia de todo el continente para llevarse el prestigioso trofeo. Supone un hito importante para el equipo de la Ligue 1, que llevaba años persiguiendo el mayor premio del fútbol de clubes.

Ousmane Dembele, actualmente de baja por lesión, fue el encargado de representar al club sobre el escenario. El extremo, que se perdió la victoria del PSG por 2-0 ante el Lyon esa misma noche, recogió el premio en nombre de toda la entidad. Dembele declaró ante los asistentes: «En nombre de todo el Paris St-Germain, quiero dar las gracias al presidente y al director deportivo, a todo el personal y, por supuesto, a nuestro entrenador, Luis Enrique. Nuestra afición siempre nos apoya y siempre está detrás de nosotros. Hemos creado un club increíble y siempre luchamos juntos, codo con codo. Jugamos contra el Bayern en semifinales, un equipo increíble que también podría haber ganado la Champions League».

El Barcelona Femeni prolonga su dominio

En la categoría femenina hubo pocas sorpresas: el FC Barcelona Femeni fue elegido mejor club femenino del año. El conjunto catalán se ha convertido en el referente del fútbol femenino gracias a una combinación de brillantez técnica y una mentalidad ganadora inquebrantable. Su triunfo fue uno de los momentos destacados de la noche, con un anuncio oficial que proclamó que el FC Barcelona Femeni es el mejor club femenino del año. El premio refleja una temporada casi perfecta, en la que el equipo ha seguido superando a todos sus rivales tanto en España como en Europa gracias a la continuidad de su modelo deportivo.

El presidente del club, Joan Laporta, recogió el trofeo y aprovechó su discurso para destacar el esfuerzo colectivo necesario para mantener un nivel tan alto. Laporta dijo a los presentes: «Gracias a France Football por concedernos este premio al mejor club femenino del año. Es un gran honor recibirlo. Quiero dar las gracias a todas las personas que forman parte de la historia del Barça. Todo el mundo ha trabajado muy duro para alcanzar el éxito. Pienso en las jugadoras y en el entrenador, Pere Romeu. También en nuestros directivos, Xavi Puig y Angel Ruidalbas. Gracias por vuestro extraordinario trabajo. Quiero dar las gracias a las instituciones que organizan estas competiciones en las que nuestras jugadoras pueden mostrar su talento: la UEFA, la RFEF y La Liga».

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Las ambiciones futuras de los campeones de Europa

La ceremonia puso de manifiesto los cambios en el equilibrio de poder del fútbol, mientras tanto el PSG como el Barcelona buscan construir dinastías. El PSG celebró una victoria poco habitual de un club no español en la categoría masculina, mientras que la directiva del Barcelona dejó claro que su hambre de títulos sigue intacta. El conjunto blaugrana ha integrado con éxito a jóvenes talentos junto a estrellas de talla mundial con experiencia, creando una vía sostenible hacia el éxito que, según cree Laporta, dará lugar a más trofeos en los próximos años. El presidente concluyó su discurso dando las gracias a los aficionados que han viajado por Europa para presenciar cómo su equipo alcanzaba la cima.

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De cara al futuro, las expectativas para ambos clubes siguen siendo altísimas mientras aspiran a defender sus respectivos títulos. Laporta lanzó un mensaje de ánimo a la afición del Barcelona: «Quiero dedicar unas palabras a los aficionados del Barça, que siempre están a nuestro lado. Esta temporada queremos ganar La Liga por tercera vez consecutiva, queremos ganar la Champions League y esta temporada estaremos entre los aspirantes».

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”