Compartir Sigue a GOAL en Google

El Paris Saint-Germain y el Barcelona Femení han sido reconocidos oficialmente como los mejores equipos del mundo tras recibir los premios al mejor club del año en la gala del Balón de Oro. Los dos grandes clubes europeos fueron galardonados por su dominio en las competiciones continentales, lo que consolidó su posición en la cima del fútbol actual.

Anuncios

El PSG se lleva el premio al mejor club masculino del año

El Paris Saint-Germain ha sido elegido mejor club masculino del año tras una temporada histórica en la que por fin alcanzó la cima del fútbol europeo. El gigante francés, que conquistó la Champions League la pasada temporada, recibió el reconocimiento oficial en la gala celebrada en París. La cuenta en redes sociales del Balón de Oro confirmó su victoria después de que el club se impusiera a una dura competencia de todo el continente para llevarse el prestigioso trofeo. Supone un hito importante para el equipo de la Ligue 1, que llevaba años persiguiendo el mayor premio del fútbol de clubes.

Ousmane Dembele, actualmente de baja por lesión, fue el encargado de representar al club sobre el escenario. El extremo, que se perdió la victoria del PSG por 2-0 ante el Lyon esa misma noche, recogió el premio en nombre de toda la entidad. Dembele declaró ante los asistentes: «En nombre de todo el Paris St-Germain, quiero dar las gracias al presidente y al director deportivo, a todo el personal y, por supuesto, a nuestro entrenador, Luis Enrique. Nuestra afición siempre nos apoya y siempre está detrás de nosotros. Hemos creado un club increíble y siempre luchamos juntos, codo con codo. Jugamos contra el Bayern en semifinales, un equipo increíble que también podría haber ganado la Champions League».

El Barcelona Femeni prolonga su dominio

En la categoría femenina hubo pocas sorpresas: el FC Barcelona Femeni fue elegido mejor club femenino del año. El conjunto catalán se ha convertido en el referente del fútbol femenino gracias a una combinación de brillantez técnica y una mentalidad ganadora inquebrantable. Su triunfo fue uno de los momentos destacados de la noche, con un anuncio oficial que proclamó que el FC Barcelona Femeni es el mejor club femenino del año. El premio refleja una temporada casi perfecta, en la que el equipo ha seguido superando a todos sus rivales tanto en España como en Europa gracias a la continuidad de su modelo deportivo.

El presidente del club, Joan Laporta, recogió el trofeo y aprovechó su discurso para destacar el esfuerzo colectivo necesario para mantener un nivel tan alto. Laporta dijo a los presentes: «Gracias a France Football por concedernos este premio al mejor club femenino del año. Es un gran honor recibirlo. Quiero dar las gracias a todas las personas que forman parte de la historia del Barça. Todo el mundo ha trabajado muy duro para alcanzar el éxito. Pienso en las jugadoras y en el entrenador, Pere Romeu. También en nuestros directivos, Xavi Puig y Angel Ruidalbas. Gracias por vuestro extraordinario trabajo. Quiero dar las gracias a las instituciones que organizan estas competiciones en las que nuestras jugadoras pueden mostrar su talento: la UEFA, la RFEF y La Liga».

Anuncios Anuncios

Las ambiciones futuras de los campeones de Europa

La ceremonia puso de manifiesto los cambios en el equilibrio de poder del fútbol, mientras tanto el PSG como el Barcelona buscan construir dinastías. El PSG celebró una victoria poco habitual de un club no español en la categoría masculina, mientras que la directiva del Barcelona dejó claro que su hambre de títulos sigue intacta. El conjunto blaugrana ha integrado con éxito a jóvenes talentos junto a estrellas de talla mundial con experiencia, creando una vía sostenible hacia el éxito que, según cree Laporta, dará lugar a más trofeos en los próximos años. El presidente concluyó su discurso dando las gracias a los aficionados que han viajado por Europa para presenciar cómo su equipo alcanzaba la cima.

De cara al futuro, las expectativas para ambos clubes siguen siendo altísimas mientras aspiran a defender sus respectivos títulos. Laporta lanzó un mensaje de ánimo a la afición del Barcelona: «Quiero dedicar unas palabras a los aficionados del Barça, que siempre están a nuestro lado. Esta temporada queremos ganar La Liga por tercera vez consecutiva, queremos ganar la Champions League y esta temporada estaremos entre los aspirantes».