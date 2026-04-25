El París Saint-Germain dio un gran paso hacia el título de la Ligue 1 al vencer 0-3 al SCO Angers. Con cuatro jornadas por jugarse, mantiene seis puntos de ventaja sobre el RC Lens. Lee Kang-in y Lucas Beraldo aportaron un gol y una asistencia cada uno.

De cara al partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich del martes, el entrenador Luis Enrique dejó en el banquillo a varias de sus estrellas.

Entre otros, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé y Desiré Doué vieron cómo su equipo se adelantaba en el minuto siete. Lee recogió un balón suelto y remató al primer palo: 0-1.

El Angers, con el cedido del Ajax Branco van den Boomen los 90 minutos, creyó empatar a mitad de la primera parte por medio de Amine Sbai, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

A cinco minutos del descanso llegó el 0-2: pase en profundidad de Beraldo, control de Senny Mayulu y remate cruzado con la izquierda.

Poco después del descanso, Beraldo cabeceó un córner perfecto de Lee y sentenció: 0-3.

La única mancha fue la roja a Gonçalo Ramos, que vio la segunda amarilla a un cuarto de hora del final y se perderá el duelo contra el FC Lorient el 2 de mayo.