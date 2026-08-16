El RC Lens se ha proclamado campeón de la Supercopa de Francia. El conjunto del norte de Francia fue demasiado fuerte para el campeón de liga, el Paris Saint-Germain, al imponerse por 1-0 en su propio Stade Bollaert-Delelis. Florian Thauvin marcó el único gol del partido, en el que se mostraron dos tarjetas rojas.

En el PSG, Mika Godts todavía no estaba disponible. El extremo izquierdo, llegado desde el Ajax por un máximo de 55 millones de euros, no entró en la convocatoria de Luis Enrique. El técnico español alineó de inicio a los fichajes Maghnes Akliouche y Lucas Digne.

El PSG llevó el peso del partido durante gran parte de la primera mitad, pero encajó un duro golpe pasada la media hora de juego. Matthieu Udol vio cómo su disparo en el segundo palo era empujado a la red por Thauvin, que no dio opción a Matvey Safonov: 1-0.

La alegría en Lens desapareció menos de diez minutos después, cuando Kyllian Antonio fue expulsado con roja directa. El francés, que apenas tiene dieciocho años, golpeó con la pierna estirada el tobillo de Akliouche.

El entrenador del Lens, Dino Toppmöller, movió ficha en el descanso al retirar al delantero Franjo Ivanovic para dar entrada al defensa Ruben Aguilar. La decisión surtió efecto, porque el PSG no encontraba la manera de abrirse paso.

A diez minutos del final, los parisinos también se quedaron con diez hombres. Nuno Mendes golpeó con el codo la cara de Michal Skóras, que cayó al suelo. Mendes vio la roja para su asombro.

El PSG no logró marcar el empate y, por lo tanto, preparará con malas sensaciones el inicio de la liga la próxima semana. Entonces recibirá en casa al Stade Rennes. Al Lens también le espera un partido como local, ante el AJ Auxerre.