El Paris Saint-Germain lo ha conseguido y paga 50 millones de euros por un nuevo delantero

Paris Saint-Germain ha cerrado el fichaje de Maghnes Akliouche. El delantero francés llega procedente del AS Monaco por cincuenta millones de euros, según informa Fabrizio Romano este sábado por la mañana.

El miércoles, el PSG ya había alcanzado un acuerdo con el Monaco sobre el precio del traspaso del joven extremo. Ahora también se ha cerrado un acuerdo con el propio jugador.

La próxima semana está previsto el reconocimiento médico, tras lo cual Akliouche firmará un contrato hasta mediados de 2031 en la capital francesa.

Akliouche, que estuvo con Francia en el Mundial de 2026, debe convertirse en París en el sustituto de Bradley Barcola. El atacante mantiene actualmente conversaciones con el Liverpool sobre un traspaso a la Premier League.

El internacional francés en diez ocasiones disputó 139 partidos con la camiseta del Monaco. En ellos logró marcar 23 goles y repartir 28 asistencias.

El PSG aún no ha terminado en el mercado de fichajes. El viernes por la noche, Fabrizio Romano informó de que el club está cerca de alcanzar un acuerdo personal con Mika Godts.

Si se alcanza ese acuerdo, el dos veces ganador de la Champions League presentará una oferta al Ajax, que exige sesenta millones de euros por el belga.