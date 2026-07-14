El París Saint-Germain fichará a Lucas Digne, informa L'Équipe y Fabrizio Romano. El lateral izquierdo (32) firmará por tres años en la capital francesa.

Digne, vinculado al Aston Villa hasta 2028, ya jugó en el PSG entre 2013 y 2016, aunque su última temporada la pasó cedido al AS Roma.

En 2016 fichó por el Barcelona por 16 millones de euros y dos años después pasó al Everton por 20 millones.

En Inglaterra se consolidó como un lateral fiable, por lo que en 2022 el Aston Villa pagó 30 millones de euros por su fichaje, sumando ya 63 partidos con la selección.

Según Romano, ya hay acuerdo verbal entre el jugador, el PSG y Villa. «El PSG ha confirmado que activará la cláusula de rescisión, valorada en algo menos de diez millones de euros».

L'Équipe añade que Digne llega como recambio de Nuno Mendes, uno de los mejores laterales zurdos del mundo, así que no perderá la titularidad.

Así, el Villa pierde otra pieza clave. Hoy también se confirmó el fichaje de Youri Tielemans por el Manchester United.