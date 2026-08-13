El Paris Saint-Germain aumenta considerablemente su oferta por Mika Godts: se conoce la cantidad con la que el Ajax acepta

El Paris Saint-Germain va a aumentar su oferta por Mika Godts, según informa De Telegraaf este jueves por la noche. Según el periódico, los franceses ofrecen ahora una cantidad de «muy por encima de los cincuenta millones de euros, incluidos bonus relativamente fáciles de hacer efectivos».

El PSG ya se lo ha comunicado por teléfono al Ajax. La oferta todavía debe presentarse oficialmente por escrito, pero es cuestión de tiempo.

Godts, por su parte, ya llegó a un acuerdo con el PSG hace tiempo, pero ambos clubes aún tienen que entenderse entre sí. Anteriormente, el club de la Ligue 1 presentó una oferta de cuarenta millones de euros más cinco millones de euros en bonus.

El director técnico Jordi Cruijff no la aceptó. Su intención sería cerrar una cantidad de traspaso de unos sesenta millones de euros.

A pesar de esa importante diferencia, ambas partes están ahora hablando. Fuentes cercanas al PSG aseguran a De Telegraaf que una cantidad de traspaso de entre 55 y 58 millones de euros, incluidos bonus, es vista como realista por todas las partes implicadas.

Godts forma este jueves por la noche parte «con total normalidad» de la convocatoria del Ajax para el duelo con el Shelbourne FC en la tercera ronda previa de la Conference League.

Llama la atención que el belga sí esté en el banquillo. El pasado domingo ante el PEC Zwolle (victoria por 0-2) ocurrió lo mismo, porque, según él mismo dijo, no estaba del todo en forma. A falta de media hora, acabó entrando igualmente.