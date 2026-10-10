El Paris Saint-Germain no falló este sábado en la Ligue 1. El conjunto capitalino se impuso por 3-1 al Le Mans en su Parc des Princes y asciende así al quinto puesto de la Ligue 1, a tres puntos del líder, el AS Mónaco.

El exajacied Mika Godts fue titular en el PSG, donde el técnico Luis Enrique dejó claro que no apostó por su once más fuerte. Así, Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Willian Pacho, Fabián Ruiz y Vitinha comenzaron en el banquillo, mientras que Ousmane Dembélé y Nuno Mendes tuvieron descanso.

La actuación del PSG este sábado no fue precisamente convincente. Durante mucho tiempo no pasó de un disparo de Achraf Hakimi y un lanzamiento de falta defectuoso de Lucas Digne, antes de recibir una ayuda por una mano de Harold Voyer. Lucas Beraldo superó a Nicolas Kocik desde los once metros: 1-0.

Godts se dejó ver después con una bonita internada, pero decepcionó en la definición. El belga disparó lamentablemente directo a Kocik, que contribuyó así a que los visitantes se marcharan al descanso con una desventaja mínima.

Tras el descanso, el Le Mans empató contra todo pronóstico, cuando un precioso centro de Lucas Calodat fue rematado a gol por Louis Mafouta. El tanto fue anulado en un primer momento por fuera de juego, pero tras la revisión del VAR quedó claro que no era el caso.

La igualdad no duró mucho en el marcador. El suplente Kvaratskhelia dejó de inmediato su sello al marcar tras un rechace, después de que Kocik respondiera a medias a un disparo del también recién ingresado Ruiz.

Ferran Torres, que sí fue titular, perdonó la sentencia prematura del duelo con varias ocasiones falladas. La decisión llegó igualmente a mitad de la segunda parte por medio de Maghnes Akliouche, que definió con contundencia a pase de Warren Zaïre-Emery: 3-1.







