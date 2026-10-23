Khvicha Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el enfrentamiento ante el Barcelona, lo que significa el fin de su temporada, salvo sorpresa.

El diario Sport informó de que el París ya planeaba, según indicaron informes franceses, entrar en el mercado de fichajes invernal con el fin de contratar a un extremo izquierdo que refuerce las filas de su equipo.

El entrenador Luis Enrique cuenta con un grupo de buenos jugadores en la línea ofensiva, como Ousmane Dembélé, quien también se lesionó ante el Barcelona, Ferran Torres, Mika Godts, Désiré Doué, Akliouche y Quentin Ndjantou.

No obstante, la cómoda situación financiera del club francés, tras haber gestionado el periodo de fichajes de verano con gran prudencia, le otorga la capacidad de entrar en el mercado con una gran cantidad de dinero.

El Paris Saint-Germain logró unos ingresos de 333,4 millones de euros por la venta de jugadores durante el pasado periodo de fichajes de verano. Y Bradley Barcola, que se marchó al Liverpool, fue el de mayor aportación, después de inyectar 125 millones de euros en las arcas del club parisino.

El diario L'Équipe señaló: "El París ya busca un nuevo jugador para reforzar las posiciones de los extremos durante el periodo de fichajes invernal, que sea un jugador joven con un gran potencial".

Estas circunstancias ideales abren la puerta a la multiplicidad de nombres candidatos a incorporarse al Paris Saint-Germain durante el próximo mercado de fichajes.

La cadena Eurosport apunta a que Nico Williams es un candidato serio, sobre todo porque el club francés lo sigue de cerca desde hace varios años.

El portal Fichajes, por su parte, situó al argelino Ibrahim Maza, uno de los talentos emergentes más destacados del Bayer Leverkusen, dentro del círculo de interés del club parisino. Mientras que la cadena Sky da como probable el nombre de Matías Albert, uno de los talentos más destacados que ganan experiencia en las filas del Borussia Dortmund.

Además, cabe señalar que el Paris Saint-Germain puede fichar a un jugador de inmediato, si no quiere esperar hasta el periodo de fichajes invernal, aprovechando la excepción conocida como "jóker" en la liga francesa.

Se trata de un sistema que la competición introdujo a comienzos del tercer milenio y que permite a los clubes contratar a un jugador de otro club que milite en la Primera o la Segunda División francesa.

En este caso, el Paris Saint-Germain puede beneficiarse de esta excepción debido a la grave lesión que sufrió Kvaratskhelia. No obstante, parece que la decisión final se tomará el próximo enero.