El club Trabzonspor anunció que celebrará mañana jueves por la noche el acto de presentación de su nueva estrella, Mohamed Salah, en el estadio "Papara Park", horas después de la llegada del jugador a Turquía y de completar los trámites de su traspaso a las filas del equipo.

El club precisó, en un comunicado oficial, que el acto de presentación se celebrará a las 19:30 hora local, e invitó a su afición a asistir vistiendo las camisetas de la nueva temporada, con el fin de "hacer historia y dar el primer paso en un viaje inolvidable" junto al capitán de la selección egipcia.

El anuncio llegó después de que Salah se sometiera al reconocimiento médico en el hospital "Acibadem Maslak", socio médico del club, como paso previo para completar de forma oficial los trámites de su traspaso.

El Trabzonspor había pedido a su afición, con anterioridad, que evitara utilizar vehículos particulares al dirigirse al aeropuerto de Trabzon para recibir al jugador hoy, con el fin de evitar aglomeraciones, y también pidió a los aficionados que no encendieran grandes cantidades de bengalas, para preservar la seguridad pública y evitar cualquier afectación al tráfico aéreo.

El club turco anunció, el miércoles, la contratación oficial de Mohamed Salah en una operación como agente libre, tras el final de su etapa con el Liverpool al expirar su contrato con el club inglés.

Según varios informes de prensa turcos, Salah firmó un contrato que se extiende por dos años con el Trabzonspor, a cambio de un salario anual de 17 millones de euros, además de una serie de incentivos y ventajas adicionales.

La estrella egipcia inicia una nueva etapa en su carrera futbolística tras un viaje excepcional que se prolongó durante nueve años con el Liverpool, durante los cuales se coronó con numerosos títulos locales, continentales y mundiales, además de lograr una serie de logros y registros individuales que lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados en la historia del club y de la Premier League.