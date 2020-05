El palo de un exmadridista a Futre por su pulla al Real Madrid

El ídolo rojiblanco ironizó con el reconocimiento de Clattemburg de equivocarse al conceder un gol de Ramos en fuera de juego y le han contestado.

La confesión de Clattenburg de haberse equivocado con el gol de Ramos en la final de la entre Atlético de Madrid y , reconociendo que al descanso supo que había sido en fuera de juego, provocó todo tipo de comentarios en las redes.

Uno de los más activos fue Paolo Futre, icono del Atlético y quien con su habitual ironía lanzó una proclama en twitter asegurando que “vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid".

— Paulo Futre (@PauloFutre) May 15, 2020

Eso se gana el respaldo de miles de atléticos que respaldaron su comentario jocoso, pero que ha encontrado la respuesta de un exmadridista en redes sociales.

En este caso ha sido Lorenzo Sanz, hijo del fallecido presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y exjugador de la sección de baloncesto, quien contestó a Futre preguntándole “¿antes o después de querer ser blanco?” acompañado de la foto de un reportaje con una manifestación del luso en su etapa en el a Marca diciendo que “quiero vestir la casaca blanca”.

— lorenzo sanz (@lsanz19) May 16, 2020

Aunque no tardó en replicar diciendo que “no tanto como me quisieron a mí, no pude corresponder a tanto amor” adjuntando su confesión en AS reconociendo que "rompi un contrato con el Real Madrid al salir de un baño de Marsella”.