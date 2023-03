"El País": La Fiscalía pide que Luis Enrique y Ernesto Valverde declaren como testigos en el ‘caso Negreira’

Según ha publicado este lunes el diario "El País", la Fiscalía ha pedido al juez que cite a declarar, como testigos en el 'caso Negreira', a los exentrenadores del FC Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. De acuerdo con aquella información, la denuncia incluye a los dos técnicos en la relación de testigos para que expliquen si, durante su etapa al frente del primer equipo azulgrana, conocieron la existencia de supuestos informes sobre el comportamiento de los colegiados en el terreno de juego.

El objetivo de la Fiscalía al pedir que se cite a declarar a Luis Enrique y a Valverde es aclarar hasta qué punto los informes que pagó el Barcelona a Enrique Negreira resultaban útiles. Preguntado por esos informes, Valverde -actual entrenador del Athletic de Bilbao- dijo que los desconocía. “En Barcelona ni sabía que existían. No tenía ni idea de todo esto”, señaló el preparador que ocupó el banquillo del Barça entre 2017 y 2020 y sucedió en el cargo a Luis Enrique (2014-2017). El ex seleccionador español no se ha pronunciado al respecto.

Hay que resaltar que la denuncia presentada por la Fiscalía está pendiente de ser admitida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que también debe decidir si admite la denuncia de un árbitro del VAR contra Negreira y su hijo. En el caso de que el juez acordara su declaración, tanto Luis Enrique como Valverde tendrán que declarar como testigos, una condición que implica la obligación de decir la verdad y de responder a todas las partes que les formulen denuncias.