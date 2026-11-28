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El marroquí Abdellah Ouazane, joven promesa del Ajax de Ámsterdam, está cerca de salir del club neerlandés el próximo verano ante el interés de varios grandes clubes europeos por hacerse con sus servicios. Mientras tanto, el Barcelona sigue su evolución desde hace dos años ante la posibilidad de ficharlo en el próximo mercado de fichajes.

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Según el diario español «Sport», Abdellah Ouazane llama a la puerta de los grandes clubes europeos tras firmar una temporada excepcional con el Ajax de Ámsterdam, donde ha logrado asentarse en el primer equipo pese a tener solo 17 años. Además, ya ha debutado con la selección absoluta de Marruecos.

El nombre de Ouazane no ha surgido de la nada: desde hace años está considerado uno de los talentos más prometedores de Marruecos y una de las joyas salidas de la escuela del fútbol neerlandés, que ha dado numerosas estrellas al mundo del fútbol.

El Ajax es famoso por contar con uno de los mejores sistemas de formación de jugadores de Europa, y Ouazane es el último ejemplo de su éxito, después de que en los últimos años salieran del club jugadores destacados como Frenkie de Jong, Antony y Matthijs de Ligt.

El jugador marroquí ha disputado 23 partidos esta temporada, 8 de ellos como titular, en los que ha marcado 3 goles y ha repartido 6 asistencias, confirmando así sus cualidades técnicas y atrayendo las miradas de aficionados y ojeadores.

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Este rendimiento ha llamado la atención de numerosos ojeadores, empezando por los responsables de la selección absoluta de Marruecos, con la que Ouazane ha jugado hasta ahora 3 partidos y ha marcado un gol, con asistencia de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid.

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Ouazane se desenvuelve bien en la banda izquierda como extremo a pierna cambiada que tira hacia dentro, y también puede actuar como mediapunta gracias a su notable calidad técnica con el balón. Además, puede jugar en la banda derecha con su pierna natural.

El Liverpool y el desmentido

Como ocurre con cualquier talento emergente del fútbol europeo, no han tardado en aparecer clubes interesados en fichar al jugador marroquí, y el Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, ha sido el nombre más destacado vinculado a su incorporación.

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Aunque Ouazane está representado en sus asuntos contractuales por el equipo de «Forza Sports Group», su padre, en calidad de representante legal del jugador, se encarga de comunicarse con los medios para aclarar la veracidad de los rumores sobre el futuro de su hijo.

En este sentido, el padre del jugador desmintió las informaciones que vinculaban a su hijo con un traspaso al Liverpool y declaró hace unos días al portal «Africafoot»: «Los rumores sobre el Liverpool no son ciertos».

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Por otro lado, el padre de Ouazane explicó que el Ajax ya ha presentado una oferta de renovación a su hijo, pero la cantidad que puede ofrecer el club neerlandés no se ajusta a las exigencias económicas del jugador.

La oferta de renovación lleva más de un mes sobre la mesa, pero Ouazane y su padre han decidido aplazar las negociaciones por ahora y centrarse primero en terminar la temporada antes de abordar el siguiente paso.

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Así, las posibilidades de que el futuro del jugador se decida el próximo verano parecen elevadas, ante el interés de los clubes europeos por hacerse con sus servicios.

Su valor de mercado no deja de subir

El valor de mercado de Abdellah Ouazane ha experimentado un notable aumento: en septiembre pasado era de 1,5 millones de euros, antes de la última actualización de los datos de la web Transfermarkt.

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En este mes de noviembre, su valor se ha disparado hasta los 8 millones de euros y, si sigue brillando durante la presente temporada, todo apunta a que podría volver a subir.

Aunque es posible que el Ajax no pueda satisfacer las exigencias económicas del jugador en materia salarial, el club neerlandés podría compensarlo con una importante cantidad por su venta, sobre todo porque se espera que más de un gran club entre en la puja por su fichaje.

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Real Madrid y Barcelona, en escena

Se espera que la lista de clubes interesados en el jugador marroquí crezca a medida que se acerque el mercado de verano, sobre todo porque ya recibió una importante oferta hace un año, cuando todavía formaba parte del equipo juvenil del Ajax.

El Real Madrid se movió para fichar a Ouazane, y el jugador llegó a aceptar la oferta e incluso viajó a España para firmar el contrato, pero la operación no se cerró después de que no superara el reconocimiento médico.

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El futbolista marroquí regresó a los Países Bajos para continuar su carrera en el Ajax a las órdenes de Michel, donde está rindiendo a un gran nivel esta temporada.

Teniendo en cuenta cómo gestiona el Real Madrid a sus jóvenes, quizá no haber completado su llegada al Castilla no fue algo negativo para Ouazane, sobre todo porque ha conseguido la oportunidad de demostrar su valía en el primer equipo del Ajax.

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El Real Madrid no fue el único club español que mostró interés por el talento marroquí, ya que el Barcelona también lo sigue desde hace dos años.

Por aquel entonces, el Ajax de Ámsterdam y el Barcelona se enfrentaron en la UEFA Youth League, y Ouazane ofreció una actuación llamativa pese a su corta edad, por lo que desde entonces está bajo la lupa de los ojeadores del club catalán.

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Además, la buena relación entre el Ajax y el Barcelona ha facilitado el seguimiento del jugador, que ya mostraba indicios prometedores desde su paso por las categorías inferiores del club neerlandés.

Con Ouazane ya en el primer equipo, el reto más importante que tiene ahora por delante es demostrar que puede mantenerse en la élite y consolidar su posición entre los jugadores más destacados.

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Si el jugador, nacido en 2009, sigue progresando al mismo nivel que ha mostrado en los primeros meses de la temporada, podría convertirse en uno de los talentos más destacados del panorama mundial.

Algunos expertos marroquíes han llegado a compararlo con el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, lo que refleja la magnitud de las expectativas que rodean su futuro.

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Ante este potencial, el Barcelona sigue teniendo en el punto de mira al polivalente jugador, a la espera de que surja una oportunidad adecuada para ficharlo e incorporarlo a un grupo de jugadores con un potencial excepcional que podría convertirlos en estrellas de su generación.