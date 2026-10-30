«El fichaje por París se produjo más bien por casualidad gracias al padre de Ellyes Skhiri», explicó Trapp en el pódcast Copa TS. Hasta entonces, había jugado con el centrocampista tunecino en el Eintracht Frankfurt. En 2023, Skhiri había llegado al conjunto de Fráncfort procedente del 1. FC Colonia, club al que ya ha regresado.

El padre de Skhiri «conocía al entonces entrenador del FC Paris. Así se produjo el primer contacto», explicó Trapp. Stephane Gilli, que por entonces dirigía al equipo francés de primera división, «me llamó y me preguntó si me veía allí. La primera vez hablamos por teléfono más de una hora y solo dedicamos diez minutos al fútbol. Después hablé con mi agente, Volker Struth, y él puso en marcha el traspaso», relató Trapp.

El futbolista, internacional con Alemania en nueve ocasiones, dejó finalmente el Eintracht Frankfurt en el verano de 2025, tras diez años en total en el club, para fichar por el Paris FC a cambio de un millón de euros. Para Trapp supuso un regreso a su antigua casa: entre 2015 y 2018 había jugado en el PSG, rival de la misma ciudad.

Kevin Trapp es el número uno indiscutible del Paris FC desde diciembre de 2025

En el Paris FC fue suplente la mayor parte del tiempo al principio, pero desde diciembre de 2025 es el número uno indiscutible. En lo que va de temporada de la Ligue 1, el guardameta de 36 años ha disputado siete partidos y solo ha encajado siete goles. Trapp ha contribuido así de forma decisiva al buen comienzo de temporada del Paris FC, que ya ha sumado 14 puntos en sus ocho primeros partidos. Desde el verano, el entrenador es Liam Rosenior, exentrenador del Chelsea, después de que Gilli y el Paris FC separaran sus caminos a finales de febrero.

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Trapp se perdió por enfermedad la que fue apenas la segunda derrota de la temporada, el 1-2 en el campo del RC Lens el pasado fin de semana. Su contrato en París se extiende hasta 2028.