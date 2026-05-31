El padre de Noa Lang cuenta una anécdota especial sobre los nervios del delantero

Noa Lang estaba nervioso la semana pasada, víspera del anuncio de la lista definitiva de la selección holandesa para el Mundial. Así lo reveló su padre, Jeffrey, el domingo, en una entrevista con De Telegraaf.

«Noa no tiene nervios; le hace mucha ilusión. Cuanta más presión, mejor rinde», afirma en un vídeo grabado en Zeist.

Jeffrey no espera que su hijo sea titular: «Debe mostrar que disfruta y que está en forma; luego todo llegará. Así es el fútbol. Cody Gakpo rinde desde hace años en la selección; mientras él lo haga bien, Noa debe aguardar su momento y aprovecharlo».

El padre del extremo reveló a principios de esta semana que Lang hijo «estaba empapado de nervios». «Noa me llamó por FaceTime tras el anuncio de la convocatoria para el Mundial y entonces le dije: “Noa, en serio, estabas nervioso, ¿verdad?”. Él respondió: “Papá, con Koeman nunca se sabe”. Le dije: “Estabas empapado, tenías los pantalones mojados de sudor”. Y nos reímos”.

Sobre la posibilidad de que Noa sea “el jugador del Mundial”, añade: «Varios pueden destacar. Todo empieza en los entrenamientos. Ahí se demuestra. Si te dan la oportunidad, hay que aprovecharla».

Tras el Mundial, Noa volverá al Nápoles después de un año cedido en el Galatasaray; allí tendrá una nueva oportunidad, ya que Antonio Conte —con quien tenía una relación complicada— ya no es el entrenador.

«En cualquier caso, tiene muchas ganas. Quiere triunfar allí. Eso es lo más importante», concluye Jeffrey, que se ríe a carcajadas al comentar que Conte «por fin se ha ido». «Al final, tienes que demostrarlo tú mismo y dejar que tus pies hablen. Noa tiene que hacerlo por sí mismo. Ya lo veremos».