El padre de Neymar:"¿Mi hijo al Real Madrid? No"

El agente del delantero brasileño descarta que acabe jugando en el Bernabéu como se viene rumoreando desde hace meses.

Neymar ha sonado para acabar recalando en el Real Madrid desde que dejó el Barcelona para irse al PSG en 2017 pero el padre y agente del delantero brasileño ha dejado claro que "no" esta en sus planes acabar como merengue, tal y como ha explicado en el pograma Grande Circulo de la televisión brasileña.

¿Quiere que su hijo sea el mejor?: "Nunca me he puesto esto como objetivo para mi hijo, y creo que él tampoco lo puso en el objetivo. Pero disputar los mejores campeonatos, estar en los grandes centros del fútbol, eso estoy seguro de que tiene ambición. Si va a ganar o no ...Tampoco somos hipócritas y no vamos a decir que eso no es bueno para nuestro ego y nuestro currículum, pero este dependerá de su trabajo y del de su equipo. Nadie fue elegido mejor del mundo individualmente. Fue necesario que el colectivo ganara".

Alejarse de la sombra de Messi: "No fue salir de la sombra del Messi. Fue muy compleja esa decisión. Era un país pidiéndonos ayuda, en ese proyecto y para dar visibilidad a esa Liga. Si mira entre líneas no es una ambición sólo del Neymar, es mucho mayor".

Rivalidad con Cavani: "Era Neymar el lanzador de los penaltis. Hubo una discusión antes, en la que el entrenador no se posicionó quien tiraba. En varios partidos tuvo un penalti, y en ningún momento Cavani se ofreció. Él ya había hecho gol, Neymar pidió tirar el penalti, Neymar se molesta, y aquelló murió allí. Esa discusión de Neymar y Cavani no existía, sólo dentro del campo. Después el entrenador decide que Neymar golpeara los penaltis. Cavani tenía 50 partidos por delante para ser el máximo goleador".

Problemas judiciales en España y con Hacienda: "No tenemos un proceso abierto en España por eso, existe un dossier por un tema de corrupción entre terceros e indemnizaciones de particulares pero no es un problema. Estamos tranquilos"