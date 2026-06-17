El padre de Memphis Depay rompe de repente el silencio sobre un tema delicado durante el Mundial

La influencer brasileña Lary Simões nunca estuvo embarazada del futbolista holandés Memphis Depay, según afirma su padre, Dennis Depay, en una entrevista con Story.

El reportero de Story, Nick Dijkman, indaga durante el Mundial en la vida privada del máximo goleador de la historia de la selección holandesa y entrevista a su padre, Dennis.

El padre menciona el “drama del bebé” del año pasado: la influencer brasileña afirmó estar embarazada de él y acusó al delantero del Corinthians de ignorarla.

La bebé murió antes de nacer. Memphis nunca se ha pronunciado públicamente sobre esta situación, pero su padre lo hace durante el Mundial.

«En aquel momento le pregunté directamente a Memphis si iba a ser padre. Pero él me dijo: eso no es cierto, ella no está embarazada de mí. Esa mujer solo iba a por el dinero de Memphis», afirma Depay.

Ahora Memphis se centra en su carrera y, cuando le preguntan por matrimonio, responde: «Si encuentro a una buena mujer, me casaré; sería bonito».

Hace años, Memphis decidió llevar solo su nombre de pila en la camiseta por la tensa relación con su padre. Depay los abandonó cuando el jugador tenía cuatro años, pero ahora mantienen una relación más cordial.