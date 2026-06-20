El padre de Mbappé afirma: «Hemos pagado un alto precio por el estrellato de Kylian, y la sucesión de Deschamps será difícil para Zidane»

Wilfried Mbappé, padre de la estrella francesa Kylian Mbappé, ha hablado de los grandes sacrificios humanos que hay detrás del éxito de su hijo. Destacó que el delantero del Real Madrid se marchó del hogar familiar a los 12 o 13 años y no ha vuelto desde entonces, un lado oscuro de su camino hacia el estrellato.

En unaentrevista con la televisión francesa, Wilfried recordó: «Vi a Kylian marcharse de casa a los 12 o 13 años».

Aunque el éxito de su hijo ha cambiado su vida, Wilfried lamenta no haber pasado más tiempo con él.

Y añadió: «La gente no se da cuenta, pero hay muchas cosas que no tenemos, muchas que nunca podremos recuperar y muchas que no hicimos juntos».

Y añadió: «¿Quién tiene hijos para perderlos a los 13 o 14 años? Nadie puede decir: “¡Mi hijo se fue de casa a los 13 y nunca volvió!”. Eso nos pasó a nosotros. Es su proyecto, una historia bonita, pero cuando se lo explico a otros padres no lo entienden. La gente no lo asimila porque ya jugaba en Mónaco con campeones…».

Sobre los rumores que colocan a Zinedine Zidane como candidato para dirigir la selección francesa, Wilfried Mbappé añadió: «No sé si es el candidato ideal, pero sería estupendo».

Y concluyó: «Más adelante lo veremos, pero será muy difícil suceder a Deschamps. Ahora le vemos defectos, pero, cuando se vaya, apreciaremos sus virtudes. No debemos olvidar sus logros ni el palmarés que deja. Si el sustituto es Zidane, todos estaremos contentos».