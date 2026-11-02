El padre de Lamine Yamal revela una sorpresa sobre el verdadero nombre de su hijo

Mounir Nasraoui, padre de la estrella española del Barcelona Lamine Yamal, reveló detalles relacionados con el apellido de su hijo, aclarando que "Yamal" no es el apellido como muchos creen, sino que el jugador lleva un apellido familiar diferente.
Las declaraciones de Nasraoui llegaron al margen de la gran victoria del Barcelona sobre el Deportivo Alavés por 6-1, el sábado, dentro de la competición de LaLiga, en el partido en el que Yamal continuó brillando con la camiseta del conjunto catalán.
El padre del jugador dijo durante una transmisión en directo a través de las redes sociales: "Quiero deciros algo que todo el mundo sabe. Lamine Yamal no es un apellido, su apellido es Nasraoui Ebana, para que lo sepáis y no me malinterpretéis".
Mounir Nasraoui, conocido con el apodo de "el Perseverante", procura aparecer constantemente a través de las plataformas de redes sociales, donde dirige mensajes de apoyo a su hijo y expresa su gran confianza en sus capacidades. También publicó otro vídeo el sábado en el que dijo: "No llegaréis a la cima mientras Lamine Yamal esté en el campo".
Yamal, de 19 años, es una de las estrellas más destacadas del Barcelona y del fútbol mundial, después de quedar en el tercer puesto en la clasificación del Balón de Oro recientemente, además de haberse coronado anteriormente campeón del mundo, según lo recogido en el artículo.
Lamine Yamal nació en julio de 2007 en las afueras de Barcelona, hijo de su padre Mounir Nasraoui y de su madre Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial, que trabajaba como camarera.