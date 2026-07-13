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Hussein Hamdy

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El padre de la estrella sudafricana: «Estamos a la espera de los resultados de la autopsia»

J. Adams
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¿Suicidio o asesinato?

La policía investiga la muerte del futbolista sudafricano Jaden Adams, cuyo cadáver se encontró el fin de semana en Ciudad del Cabo.

El jugador, de 25 años, murió dos semanas después de ayudar a que la selección sudafricana alcanzara por primera vez la fase eliminatoria del Mundial.

Las autoridades aún no han revelado la causa de la muerte.

La policía del centro de Ciudad del Cabo abrió el sábado una investigación tras hallar el cadáver de un hombre de 25 años, según un comunicado enviado a la agencia «Associated Press».

Las circunstancias de la muerte aún se investigan.

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El cuerpo fue encontrado dentro de una propiedad de Schotskloof, Ciudad del Cabo, alrededor de las 11:00 del sábado.

Su padre, Juanito Adams, declaró ayer a la cadena sudafricana «eNCA» que la familia aguarda los resultados de la autopsia y que aún no hay funeral previsto.

«Fue una muerte repentina y la familia aún no asimila lo ocurrido», declaró.

«No va a ser fácil seguir adelante. La gente dice que con el tiempo será más fácil, pero no será así; simplemente aprendes a convivir con ello».

Adams jugó los tres partidos de la fase de grupos, en la mejor actuación de Sudáfrica en un Mundial, pero no estuvo en la derrota 1-0 contra Canadá en la ronda de 32 el 28 de junio.

Los cuartos de final del sábado, Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza, comenzaron con un minuto de silencio y un homenaje en su memoria.

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