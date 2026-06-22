El padre de la estrella marroquí lo reconoce: «A mi hijo le encanta el Barcelona»

El extenista marroquí Younes El Ainaoui recordó la infancia de su hijo Nael, centrocampista del Aswad Al-Atlas, quien sueña con jugar en el Barcelona.

Nael, de 24 años, está vinculado al Roma italiano hasta 2030.

En declaraciones publicadas por «Mundo Deportivo», el padre afirmó: «Mi hijo adora al Barcelona. Vivió allí desde que nació hasta los 11 años, y sería la persona más feliz del mundo si algún día jugara allí».

Nacido en Francia, se mudó con su familia a Barcelona de niño, lo que le hizo respirar la cultura del club desde pequeño.

El propio Al-Ainawi había declarado: «Soy un centrocampista moderno, con gran resistencia y capaz de jugar en cualquier posición del centro del campo. De niño vivía en Barcelona, era aficionado del Barça e Iniesta siempre fue mi ídolo».

Hasta ahora ha jugado los dos partidos completos del Mundial con Marruecos, formando pareja en el centro del campo con Ayoub Bouadi, del Lille.

A pesar de su sueño de jugar en el Barcelona, su fichaje parece complicado por la competencia en su posición: Frenkie de Jong, Pedri, Gavi y Marc Bernal.