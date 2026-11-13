El padre de la estrella del Real Madrid en Estambul: un movimiento inesperado acerca a Díaz a la salida

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El club turco Besiktas ha dado un nuevo paso en sus esfuerzos por fichar al internacional marroquí Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, tras recibir a su padre, Abdelkader, en la ciudad de Estambul durante tres días, en un movimiento que refleja la seriedad del club para incorporar al jugador durante el próximo mercado de invierno.

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El diario turco “Fotospor” reveló que el presidente del Besiktas, Serdar Adali, y el entrenador Vincenzo Italiano mantuvieron una reunión con el padre del jugador marroquí para abordar la posibilidad de que su hijo fiche por el equipo y conocer la postura de la familia sobre el proyecto deportivo que el club pretende presentar para convencer a Díaz de vivir una nueva experiencia en la liga turca.

La visita supone la continuación de unos contactos que comenzaron hace semanas, después de que Brahim Díaz mantuviera una reunión por videollamada con el técnico italiano a finales del pasado octubre, con la aprobación de la dirección del Real Madrid.

Italiano expuso durante el encuentro los detalles del proyecto deportivo del Besiktas y el papel que le espera al jugador en caso de aceptar su traspaso al equipo.

Según el diario turco, la primera reunión dejó una impresión positiva en la estrella marroquí, lo que llevó a los responsables del Besiktas a intensificar sus movimientos y pasar de la fase de contacto con el jugador a abrir canales directos con su entorno, en un intento de explorar las posibilidades de cerrar la operación antes de entrar en negociaciones oficiales con el club español.

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La visita de Abdelkader Díaz incluyó su asistencia al partido del Besiktas ante el Genclerbirligi, además de una nueva reunión con el entrenador Vincenzo Italiano, quien se esmeró en explicar su visión táctica sobre cómo aprovechar las cualidades del jugador y el papel que podría desempeñar dentro del equipo, antes del regreso del padre de la estrella marroquí a España al término de su visita.

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El club turco confía en que estos contactos arrojen señales positivas por parte de la familia del jugador, lo que le permitiría pasar a la siguiente fase de las negociaciones, sobre todo porque la dirección del Besiktas es consciente de la importancia de obtener la aprobación de Díaz antes de abrir un diálogo directo con el Real Madrid sobre las condiciones de su traspaso.

En este contexto, Serdar Adali planea viajar a la capital española, Madrid, para reunirse con los responsables del club blanco e iniciar las negociaciones sobre la incorporación del jugador, en caso de recibir señales alentadoras de su familia, en un movimiento que busca convertir el interés inicial en un acuerdo ejecutable durante el mercado de fichajes invernal.

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Los sucesivos movimientos del Besiktas revelan su deseo de cerrar la operación a través de una vía negociadora que comienza por convencer al jugador y a su entorno del proyecto deportivo, para después pasar a negociar con el Real Madrid.

No obstante, la concreción de la operación sigue ligada a la postura final de Brahim Díaz y a la disposición del club español a aprobar su salida el próximo mes de enero.