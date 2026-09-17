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El padre de la estrella del Liverpool revela la verdad sobre la crisis de la renovación y el movimiento del Madrid

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El nombre del argentino Alexis Mac Allister, estrella del Liverpool, se ha vinculado a un traspaso al Real Madrid en el mercado de fichajes del verano de 2026, ante la finalización de su contrato con el Liverpool en 2028.

Mac Allister, de 27 años, se unió a las filas del Liverpool en el verano de 2023, procedente del Brighton, por 42 millones de euros.

Algunos informes hablaron sobre la existencia de una crisis dentro del Liverpool en torno a la renovación del contrato del jugador argentino durante el próximo periodo.

Sin embargo, el padre de Mac Allister, que es también su agente, negó lo que se había rumoreado sobre la existencia de una crisis en torno a la renovación del contrato del jugador.

Carlos Mac Allister aseguró, en declaraciones exclusivas al sitio 365Scores, que no hay negociaciones actuales con la directiva del Liverpool para extender el contrato de su hijo.

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Explicó que el contrato actual, que finaliza en 2028, sigue en vigor, y que ambas partes están comprometidas con él, subrayando que el jugador se centra actualmente en ofrecer su mejor rendimiento con el equipo.

El padre del jugador negó que su hijo sienta descontento por la renovación de los contratos de algunos de sus compañeros sin que se aborde su situación respecto a la renovación, aclarando que respetan las decisiones de la directiva del Liverpool y que concentran su atención en el futuro. 

Asimismo, zanjó la polémica sobre el interés del Real Madrid en incorporar a Mac Allister, asegurando que no se ha producido ningún contacto por parte del club español en ninguna etapa de su carrera.

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