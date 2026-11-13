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En un momento en el que se dispararon los rumores sobre el futuro de la joven estrella egipcia Hamza Abdelkarim, su padre salió a poner fin a todas las especulaciones, asegurando que su hijo no piensa en absoluto en marcharse del Barcelona durante el próximo mercado de fichajes invernal de enero, y que todo lo que se dice sobre su traspaso a la liga italiana no son más que noticias «inventadas» que carecen de fundamento.

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Las recientes informaciones sobre la posible salida de Hamza del club catalán han generado una gran preocupación en el jugador y su entorno, especialmente ante su escasa participación en los partidos y la dura competencia por los puestos en el primer equipo, algo que ha alimentado las especulaciones de que el delantero egipcio podría abandonar el Barça de forma temporal en busca de mejores oportunidades para jugar y ganar experiencia.

Sin embargo, esta posibilidad fue desmentida de forma categórica por el padre del jugador, en declaraciones a la cadena "Erem News", recogidas por el diario español "Mundo Deportivo", donde afirmó: "Lo que se dice sobre la salida de Hamza del Barcelona no es cierto, y los rumores sobre su traspaso al Como en Italia son inventados".

Estas declaraciones llegaron para responder a las informaciones que aseguraban que el club italiano Como estudia la contratación del joven delantero, ya sea en calidad de cedido o mediante un traspaso permanente, aprovechando el deseo del jugador de conseguir más minutos de juego.

No obstante, la situación del joven delantero ha despertado el interés de numerosos clubes europeos, que, según se dice, siguen de cerca su situación durante el mercado de fichajes de invierno. Pese a las altas expectativas que generó durante la pretemporada, en la que destacó por su gran capacidad goleadora y su notable olfato de cara a la portería, Hamza aún no se ha asegurado un lugar como titular en los planes del entrenador alemán Hansi Flick.

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Esta falta de continuidad ha dado lugar a amplias especulaciones sobre la posibilidad de cederlo para que pueda ganar más minutos y experiencia, especialmente porque el cuerpo técnico ve en él un proyecto de delantero de futuro, pero que necesita tiempo para integrarse por completo en el estilo del primer equipo.

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En respuesta a estas informaciones, el padre del jugador trató de tranquilizar a la afición egipcia y a la del Barcelona, y abordó con calma los rumores que vinculan a su hijo con una salida del club catalán, asegurando que la postura de la familia es clara: por el momento, todo lo que se dice son meras especulaciones, y no debe considerarse ningún traspaso como un hecho consumado.

La familia de Hamza reitera su plena confianza en el proyecto del Barcelona y cree que el jugador debe seguir trabajando duro y aprovechar cada oportunidad para demostrar su talento, ya sea en los entrenamientos o en los minutos que consiga con el primer equipo o con el filial.

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Hamza Abdelkarim vive una etapa delicada en su carrera, entre el sueño de continuar en uno de los clubes más grandes del mundo y la necesidad natural de cualquier jugador joven de jugar con regularidad para progresar. Pero el mensaje de su padre fue tajante: no habrá salida en enero, y la concentración está puesta por completo en el Barcelona.

Muchos observadores consideran que la permanencia de Hamza en el Barcelona podría ser la mejor decisión a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta la política del club de dar oportunidades a los jóvenes talentos, como ha ocurrido con numerosos jugadores que empezaron desde el banquillo antes de convertirse en estrellas titulares.

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En definitiva, el destino de Hamza Abdelkarim sigue ligado a su capacidad de aprovechar las próximas oportunidades y de convencer a Hansi Flick de su talento, para pasar de ser un simple nombre prometedor de la pretemporada a un delantero en el que el Barcelona confíe en un futuro cercano.