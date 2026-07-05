El padre de Haaland desata la polémica: «Todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid»

Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, ha avivado los rumores sobre un posible fichaje del jugador por el Real Madrid. En una entrevista con DAZN, afirmó que su hijo está feliz en el Manchester City y tiene contrato a largo plazo, pero añadió: «Todos sueñan con jugar en el Real Madrid». La frase ha incendiado las redes y alimentado la ilusión de la afición madridista.

En una entrevista con DAZN, Alfie afirmó que su hijo está feliz en el City y tiene contrato a largo plazo, pero añadió: «Todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid». La frase se viralizó y reavivó las ilusiones de la afición blanca.

Estas palabras llegaron tras una pregunta sobre las declaraciones de Enrique Riquelme, ex candidato a la presidencia del Real Madrid, quien prometió fichar a Haaland si ganaba las elecciones.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de que su hijo juegue en España, Alfie no cerró la puerta: «Quizá… En el fútbol siempre hay oportunidades. Hay clubes fantásticos en España, pero ahora está feliz en Inglaterra».

El nombre de Haaland se ha vinculado al Real Madrid y al Barcelona desde su irrupción en Europa, primero en el Dortmund y luego en el City.

Aunque el noruego renovó con el City, desde hace años se rumorea sobre una cláusula que facilitaría su salida en el futuro, lo que mantiene a los clubes españoles como candidatos en las especulaciones.

Por ahora no hay indicios de un traspaso inminente: su entorno asegura que su prioridad es seguir brillando con el City y jugar otra temporada en la Premier.