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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

El padre de Haaland abre la puerta a las dudas sobre el futuro de su hijo en el Manchester City

E. Haaland
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Contrato hasta 2034: ¿por qué espera el futuro del Manchester City?

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Pese a estar vinculado con un contrato de larga duración con el Manchester City, que se extiende hasta el verano de 2034, el futuro de la estrella noruega Erling Haaland no parece alejado del foco de la polémica, a la luz del caso financiero que persigue al club inglés y que podría acarrear grandes repercusiones sobre su proyecto durante los próximos años.

Las declaraciones de Alfie Haaland, padre del delantero noruego, abrieron la puerta a más interrogantes sobre el futuro de su hijo, después de que prefiriera no anticiparse a los acontecimientos, a la espera de lo que arrojen los procedimientos de apelación relacionados con la condena al Manchester City por cometer 115 infracciones de las normas financieras de la Premier League.

Haaland había comenzado la temporada de forma contundente, tras marcar 9 goles en sus primeros 9 partidos en la Premier League, pese a no lograr ver puerta durante la derrota del Manchester City ante el Brighton por un gol a cero.

El delantero noruego es uno de los pilares más destacados del proyecto deportivo del Manchester City, además de representar el rostro más visible del equipo en la etapa actual, lo que hace que cualquier mención a su futuro sea objeto de amplio interés, especialmente a la luz del caso que proyecta su sombra sobre el club.

Alfie Haaland afirmó, en declaraciones recogidas por el portal francés "Foot Mercato": "Creo que deberíamos esperar a los procedimientos de apelación. Las cosas podrían ir rápido, pese a que hay aficiones y clubes rivales, y especialmente periodistas, que apuntan contra el Manchester City actualmente. Por eso tenemos que esperar a ver el resultado de la apelación".

Y añadió: "El Manchester City cree que tiene pruebas sólidas que demuestran su inocencia, por lo que considero que es mejor esperar hasta que se dicte la resolución. Erling piensa en jugar al fútbol el mayor tiempo posible y se centra en ello, y creo que somos nosotros, los que estamos fuera del campo, quienes pensamos en este asunto más que los demás".

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