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Erling Haaland sigue plenamente comprometido con el Manchester City y se mantiene al margen del ruido que rodea las batallas legales del club, según su padre, Alfie. Según las informaciones, la estrella noruega mantiene la calma pese a la amenaza de duras sanciones tras una sentencia histórica contra el club del Etihad.

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La declaración de culpabilidad del City y las sanciones que se avecinan

Una comisión independiente declaró recientemente culpable al Manchester City de 114 de los 115 cargos financieros. El fallo concluyó que el vigente campeón de la Premier League utilizó contratos «ficticios» para ocultar una financiación superior a 830 millones de libras durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018.

El City siempre ha defendido su inocencia y actualmente espera la resolución de un recurso. Sin embargo, el impactante fallo ha ensombrecido el futuro del club, que ahora afronta la posibilidad real de recibir sanciones graves, como el descenso de categoría.

Alfie Haaland explica la tranquilidad con la que afronta la situación el delantero

Pese a la agitación fuera del campo, Haaland se mantiene completamente al margen del ruido judicial. En declaraciones a ViaPlay, su padre, Alfie, explicó en qué se centra actualmente el delantero mientras el club prepara su defensa. «Erling piensa en jugar todo el fútbol que pueda y se concentra en eso», explicó Alfie. «Creo que somos más bien los que estamos fuera del campo quienes pensamos un poco más en ello».

Sobre las especulaciones que llevaban tiempo circulando antes del fallo formal, añadió: «Bueno, esto llevaba circulando bastante tiempo, ¿no? Así que por fin ha llegado algo concreto contra lo que el City, como club, puede defenderse. Evidentemente, son acusaciones graves, pero ahora hay un recurso pendiente de examinar, así que creo que debemos mantener la calma, no perder los nervios y esperar a ver cómo acaba todo».

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También señaló la dificultad de la posición pública en la que se encuentra ahora el club: «Nada más que lo que aparece en los medios. Y se ha escrito muchísimo, de una forma muy parcial, diría yo, ¿no? Porque al Manchester City le resulta difícil salir ahora, con un recurso en curso, y defenderse».

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¿Un castigo injusto para la plantilla actual?

La posibilidad de sanciones graves plantea dudas sobre su justicia, dado que las infracciones se produjeron mucho antes de que se formara la plantilla actual. Cuando le preguntaron si sería injusto castigar a los jugadores de hoy, Alfie estuvo de acuerdo. «Sí, en cierto modo, uno puede sentir que tener que afrontar un posible castigo por algo que se hizo hace muchos años… Sí, diría que sí», admitió.

Elogió la resistencia del vestuario ante el intenso escrutinio. «Esperamos que tengan una audiencia justa y ya veremos si finalmente consiguen demostrar que son inocentes», dijo. «Ahora solo queda esperar y ver qué pasa. Creo que han hecho más que de sobra para mantenerse firmes durante todo esto, porque, por supuesto, se han enfrentado a muchas acusaciones. Así que creo que el grupo de jugadores lo ha gestionado muy bien».

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A la espera de la resolución del recurso y de recuperar la forma

Por ahora, el equipo jurídico del City se centrará en combatir los cargos mediante el recurso, mientras que la plantilla debe volver a poner la atención en el campo. Como señaló Alfie, los jugadores deben seguir dejando a un lado las distracciones extradeportivas tras un bajón de resultados en las competiciones nacionales.

«También tenemos que recordar que se trata de cosas que presuntamente ocurrieron hace bastantes años. Los jugadores actuales no tuvieron nada que ver. Así que han jugado bien», concluyó. «Perdieron su último partido, así que es hora de volver a ganar».

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El City ha tropezado recientemente: ha sufrido dos derrotas consecutivas en la Premier League ante el Aston Villa y el Brighton. Los hombres de Enzo Maresca buscarán recuperarse frente al RB Leipzig en la Champions League antes de regresar a la competición nacional contra el Nottingham Forest.