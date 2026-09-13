Cinco partidos oficiales, cinco victorias, tres porterías a cero y el mejor inicio en la Bundesliga desde 2015: ahora mismo todo marcha realmente sobre ruedas en Borussia Dortmund. La imagen que están dejando hasta ahora los westfalianos en una temporada recién comenzada se parece a la del curso pasado: al BVB le cuesta mucho ser derrotado, la defensa se mantiene firme y arriba golpea con eficacia. Sin duda, hay placeres mayores que tener que jugar un partido de fútbol contra el equipo del entrenador Niko Kovac.

Todavía es muy pronto en esta temporada, por lo que no conviene detenerse demasiado en los pros y los contras del escenario descrito. Aún pueden pasar muchas cosas, aún pueden desarrollarse muchas otras, y para una valoración realmente fundamentada harán falta más partidos disputados.

Lo que sí puede señalarse ya a día de hoy, sin embargo, es que Dortmund sigue atrapado, en términos futbolísticos, en el ya conocido y exitoso dilema de Kovac. En este punto, el encargo al técnico por parte de todos sus responsables antes del inicio de la temporada estaba formulado con claridad. «Por supuesto, ahora también queremos dar de algún modo el siguiente paso», dijo el director gerente deportivo Lars Ricken. Su colega Carsten Cramer se expresó así: «Trabajo y espectáculo deben complementarse, queremos marcar diferencias en este apartado».

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¿Superior el BVB contra el Paderborn? «Yo no lo vi así en absoluto»

Hasta ahora no ha logrado ninguna de las dos cosas. Es cierto que el BVB ha completado un prometedor verano de fichajes y que, con Joey Veerman, también ha incorporado a un jugador que en el centro es capaz de romper la habitual U de Kovac en la elaboración del juego y aportar más variantes. Pero hasta el momento eso no ha mejorado estructuralmente una salida de balón poco inspirada, y ello al margen de las distintas alineaciones o de las secuelas de un partido de Champions League.

Por qué el BVB había sido tan superior fue lo que le preguntaron a Ralf Kettemann el sábado por la tarde, tras el 0-3 de su Paderborn en el Signal Iduna Park, en Sky. El entrenador del recién ascendido dio la respuesta correcta: «Yo no lo vi así en absoluto». Para Kettemann, la diferencia entre ambos equipos estuvo en la eficacia en el último tercio.

También esta valoración era correcta. El SCP, que antes no había marcado y sigue sin hacerlo, mostró en comparación con el Borussia una estructura de juego más madura y un plan claramente visible con y sin balón. Al descanso, los visitantes mandaban en la estadística de contactos con balón en el área rival por 15:8 y por 5:1 en remates dentro del área.

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Al BVB le sigue faltando una idea de juego ejecutada de forma colectiva

Dortmund, sin embargo, mandaba 1-0 porque un contraataque bien llevado (!), favorecido por un error en la defensa de Paderborn, fue suficiente para ello. Más allá de eso, el BVB tuvo grandes dificultades para salir jugando de la defensa hombre a hombre de los de Ostwestfalen y llevar el balón con un plan hacia la portería rival. Para ello, las distancias de pase eran con frecuencia, sencillamente, demasiado grandes.

Con el balón en los pies, a los westfalianos les sigue faltando por tanto una idea ejecutada de forma colectiva. Ya había sido así también en los encuentros anteriores, en los que el creativo Konstantinos Karetsas no se perdió el partido como sí ocurrió el sábado. El resultado: contra un recién ascendido, el BVB no transmitió ningún dominio en términos futbolísticos, en ningún momento de todo el partido. En su lugar, el equipo de Kovac sigue viviendo de su calidad individual, algo que no hizo sino reforzar los dos vistosos goles del revulsivo Felix Nmecha para cerrar el marcador.

«No creo que hayamos jugado nuestro mejor partido. Volvimos a encontrar una manera de ganar. Eso es una buena señal, pero nos lo pusimos difícil especialmente en el último tercio. Es algo que tenemos que mejorar», dijo Ethan Nwaneri. «Fue una victoria trabajada, no jugaron bien. Durante muchos tramos les costó muchísimo romper al Paderborn, que también en la segunda parte tuvo mucho del juego», fue el análisis del experto de Sky Dietmar Hamann.

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La vieja cantinela del BVB: un fútbol limitado en su contenido

Que así fuera debería preocupar de verdad al Borussia. Dortmund no logró en muchas fases de los segundos 45 minutos, pese al nuevo metrónomo Veerman y a la posterior entrada de Nmecha, calmar el partido. Es cierto que fue a por el 2-0 y se generó ocasiones para ello, pero inicialmente no llegó. En su lugar, Paderborn rondó en varias fases y varias veces el empate en los alrededores del área de Dortmund.

Es la vieja cantinela: precisamente en este punto el BVB debe dar un paso adelante con urgencia, y Kovac debe desarrollar al equipo a toda costa. Si eso no sucede, el resultado probablemente será el mismo que la temporada pasada: un fútbol que garantiza victorias y puntos con regularidad constante, pero que llega tan limitado en su contenido que contra rivales de calidad similar o superior el techo se alcanza rápidamente.

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BVB: cinco partidos, cinco victorias, pero todavía sin espectáculo

Del tan citado espectáculo, en cualquier caso, no se ha visto nada en los partidos disputados hasta ahora. Porque con ello no se alude a desarrollos burdos de partido como en la victoria por 3-2 en Hoffenheim, donde durante 60 minutos no se vio nada del BVB y, pese a una mejora en el rendimiento tras ir perdiendo 0-2, acabó ganando de forma muy halagüeña. Ni tampoco a la pasividad colectiva del pasado martes tras ponerse por delante contra el Villarreal. Se trata de actuaciones dominantes, que rebosen clase en el juego, madurez táctica, confianza en la posesión y una amenaza constante de gol.

Hasta llegar a ese punto, Kovac todavía tiene mucho trabajo por delante. Seguirá teniendo tiempo y oportunidades para ello. La gran cantidad de victorias habla de manera inequívoca a su favor y es la moneda más importante en el fútbol. También contra el Paderborn. Sobre todo si se tiene presente esta estadística: con el triunfo ante el SCP, el BVB solo ganó su 38.º partido (de 61) contra un recién ascendido desde 2012/13. El Bayern ganó 53 de 60 duelos de ese tipo.

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