En una entrevista excepcional que combinó su sentido del humor con la calma que lo caracteriza dentro del campo, Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, reveló los entresijos de las últimas horas antes del Clásico, y habló de Messi, de la final del Mundial y de su vida privada como un adolescente que vive bajo la presión del estrellato.

El Barcelona, líder de la clasificación de LaLiga, recibe a su eterno rival, el Real Madrid, que ocupa la tercera posición, el próximo domingo, en el estadio Camp Nou, dentro de los partidos de la jornada 10 de la liga española.

Un acuerdo curioso antes del Clásico

Cubarsí comenzó su conversación con el canal DAZN con una anécdota curiosa sobre lo que ocurrirá después del Clásico, al decir: "Espero que nos encontremos tras conseguir la victoria, y que nos demos un bonito abrazo".

A lo que el entrevistador respondió proponiendo: "Si gana el Barcelona nos abrazamos, si termina en empate nos damos la mano, y si pierde nos limitamos a saludarnos desde lejos", para que Cubarsí respondiera entre risas: "Eso me parece bien, ¡pero yo espero el abrazo!".

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Y cuando le preguntaron si quería ensayar el abrazo ahora, dijo: "Así, con una palmadita en la espalda, ¿verdad? Si ganamos, haremos todo eso". Antes de que la broma derivara en una promesa de gol, cuando el entrevistador dijo: "Si marcas un gol en el Clásico, ¡no me preguntes qué voy a hacer!".

Y Cubarsí respondió: "Vale, ¡saltaré y correré hacia ti!", para que el entrevistador concluyera: "Si marcas un gol, ¡al menos tienes que regalarme una PlayStation!", a lo que el defensa respondió: "Vale, ¡trato hecho!".

Messi, el sueño que no termina

Y cuando le preguntaron qué siente al escuchar el nombre de Messi o al recordar que camina por los mismos lugares por los que él caminaba, Cubarsí dijo con emoción: "Cuando se menciona el nombre de Messi, creo que a cualquier persona que anime al Barcelona o que ame el fútbol le vienen a la mente recuerdos increíbles, por todo lo que aportó a este club y al fútbol en general".

Y añadió: "La verdad es que es una pena que los años de su carrera futbolística se acerquen a su fin, porque me gustaría que pudiera jugar para siempre para seguir disfrutándolo. Estoy muy agradecido de que vistiera la camiseta del Barcelona".

Y respaldó la idea de celebrar un partido de despedida para Messi en el Camp Nou, como hizo con la afición de Argentina, al decir: "Sí, eso sería algo muy bonito. Merece que se celebre un partido de homenaje como reconocimiento a todo lo que nos dio".

Un mensaje antes del Clásico y el duelo ante el París

Y sobre las horas previas al Clásico, dijo: "Estamos tranquilos en este momento, y sabemos bien lo que debemos hacer, somos conscientes de nuestros puntos fuertes, del buen momento que atravesamos, y también de los pequeños detalles que todavía tenemos que mejorar".

Y continuó: "Tenemos ideas muy claras respecto al partido, y sabemos que si aplicamos bien lo que queremos, podemos lograr un gran resultado, daremos todo lo que tenemos en nuestro campo y ante nuestra afición".

Y sobre el inicio de temporada y la derrota ante el París Saint-Germain, explicó: "Comenzamos la temporada muy bien. Es cierto que la moral quizá bajó un poco tras la derrota ante el París, pero debemos continuar de la misma manera".

Y prosiguió: "Fue un enfrentamiento entre los dos mejores equipos en aquel momento, y entre los dos equipos que juegan al ritmo más alto, fue un partido muy fuerte e igualado, y al final se nos escapó por pequeños detalles, pero también salimos de él con muchas cosas positivas".

Y sobre la filosofía de la defensa adelantada por la que se caracteriza el Barcelona: "Esta es la filosofía que nos transmitió el entrenador desde el principio, y debemos cumplirla hasta el final, tenemos que presionar a los rivales con mucha intensidad en las zonas de arriba, y no permitirles jugar con comodidad".

Y Cubarsí concluyó sus declaraciones diciendo: "Es una forma especial, y quizá sea un poco complicada en algunas situaciones, pero cuando confías en los compañeros que están a tu lado, y tenéis ideas muy claras, las cosas salen bien".



