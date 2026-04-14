El once veces internacional con la selección holandesa no renuncia al Mundial y envía un mensaje a Ronald Koeman

Justin Kluivert, centrocampista del Bournemouth, sigue confiando en entrar en la convocatoria del Mundial, según declaró a ESPN.

El jugador se recupera de una persistente lesión de rodilla que requirió cirugía.

«Hace poco recibí buenas noticias. Lo que tiene que curarse, se está curando muy bien. Llevo ya dos semanas entrenando solo al aire libre y eso durará unas dos semanas más. Después, espero poder unirme al grupo», explica.

El hijo de Patrick concluye: «Para entonces ya será mayo. Solo necesito hacer un buen mes y demostrar a Koeman que estoy listo».

«Tras las buenas noticias, ayer le envié un mensaje de actualización», añade. «Me respondió, pero aún no lo he leído; ¡qué emoción!», dice riendo.

«No puedo garantizarle cuatro partidos completos, pero sí que estaré en forma. Él sabe lo que puede esperar de mí», concluye el canterano del Ajax.

Kluivert ha jugado once partidos con la selección de Países Bajos y aún no ha marcado.