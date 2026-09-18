Las miradas de los aficionados al fútbol inglés se dirigen dentro de poco hacia el estadio "Gtech Community", donde arranca el esperado derbi del oeste de Londres entre el Chelsea y su anfitrión Brentford, en el marco de la quinta jornada de la Premier League; en una lucha directa por acercarse a la zona de los grandes, ya que el Chelsea afronta el partido en la sexta posición con 7 puntos, a un solo punto de su rival, que ocupa la séptima plaza con 6 puntos.

La alineación del Chelsea anunciada por el entrenador Xabi Alonso mostró un giro llamativo en la estrategia de construcción del equipo; ya que apostó por la media de edad más alta en su once titular en la Premier League desde hace unos tres años y medio, con un promedio de 27 años y 349 días, la cifra más alta del Chelsea en la competición desde el enfrentamiento ante el Arsenal en mayo de 2023, que fue entonces de 28 años y 278 días, según "Sky Sports".

La veterana dupla inglesa, Danny Welbeck (35 años) y Jordan Henderson (36 años), entró en la historia moderna del club londinense; ya que se convirtieron en los jugadores ingleses de mayor edad en formar parte del once titular del Chelsea en la Liga desde la participación de la leyenda John Terry con 36 años ante el Sunderland en mayo de 2017.

El once titular del Chelsea para el enfrentamiento ante el Brentford fue completamente el siguiente:

Portería: Martínez.

Línea defensiva: Fofana, Lacroix, Colwill.

Línea de mediocampo: Neto, Henderson, Barco, Chavarría.

Línea de ataque: Palmer, Rogers, Welbeck.

La lista de suplentes incluyó a: Penders, Acheampong, Gusto, Hato, Lavia, Nicolas Jackson, Gittens, Estêvão y Quenda.