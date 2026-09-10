Deco, director deportivo del Barcelona, habló públicamente y por primera vez sobre el caso de Julián Álvarez, la historia de fichajes más destacada del pasado mercado de verano, ya que el club catalán buscó incorporar al delantero argentino, pero se topó con una fuerte oposición por parte de los responsables de su club, el Atlético de Madrid, quienes se mostraron dispuestos a aprobar su traspaso a cualquier otro club excepto al Barça.

Las declaraciones de Deco llegaron durante una entrevista con el programa "El Món a Rac1", presentado por Jordi Basté, y era inevitable que Julián Álvarez se convirtiera en el eje de la conversación tras meses de polémica en torno al interés del Barcelona y la contundente reacción del Atlético.

En un primer momento, Deco se limitó a aclarar la posición negociadora del club catalán, afirmando, según recogió el diario "Sport": "Tenemos la información disponible y hemos gestionado las cosas correctamente. Presentamos una oferta y no recibimos ninguna respuesta".

Y añadió: "La mayor parte de lo que se ha dicho sobre el asunto fue a través de los medios de comunicación. Hablamos con ellos con todo el respeto, y desde el principio nos dijeron que no querían venderlo. No se puede seguir planteando el mismo tema una y otra vez; se trata más de presión mediática que de una realidad efectiva, y ya no hay nada que justifique el debate".

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Deco fue tajante en su respuesta cuando se le preguntó directamente si el Barcelona había pedido a Julián que expresara públicamente su deseo de abandonar el Atlético; respondió con un "no".

Asimismo, Deco procuró evitar reavivar una nueva polémica al abordar las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, que siguieron al sorteo de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2026-2027; unas declaraciones en las que Gil Marín lanzó graves acusaciones contra la dirección del Barcelona y los criticó con expresiones que rozaban el insulto.

Deco prosiguió: "No puedo decir mucho más allá de lo que dicta la realidad; presentamos una oferta oficial y correcta. Solo puedo hablar de mi situación personal, y no puedo entrar en los detalles de ningún acuerdo que quizás se hubiera cerrado (entre el Atlético y Julián Álvarez)".

Y aclaró: "Puedo hablar de mi experiencia como jugador: el presidente del Oporto, Pinto da Costa, no me permitió marcharme al Barcelona; me pidió que me quedara un año, con la condición de que al año siguiente pudiera trasladarme a cualquier destino que quisiera. Efectivamente me quedé, y mi única opción era rendir bien y esperar al año siguiente".

Señaló: "Al cabo de un año, recibí una oferta del Chelsea —que incluía una contraprestación económica mayor—, pero yo quería incorporarme al Barcelona, y entonces Pinto da Costa me dijo que tenía libertad para elegir mi destino, así que me marché al Barcelona".

Deco negó que la oferta del Barcelona incluyera un pago en seis plazos, afirmando: "No, cuando presentamos la oferta, valorada en 100 millones de euros, estipulaba el pago a lo largo de tres temporadas, exactamente como hacen los demás clubes. ¡Es más, hay clubes que nos pagan lo que nos deben a lo largo de cinco temporadas!", en una alusión hecha en tono de broma.

Para zanjar este asunto, aseguró que no tiene ningún problema con su homólogo en el Atlético, Mateu Alemany, diciendo: "No tengo ningún problema con Mateu; y no sé si él tiene algún problema conmigo, porque yo no he cometido ningún agravio contra él. Trabajamos juntos en el Barcelona. ¿Hablamos sobre Julián este verano? No respondió a las ofertas que le presentamos por Julián".

Continuó su intervención: "El debate sobre encontrar un delantero puro (número 9) es algo largo. Hay un número reducido de delanteros puros que dominen ese rol. Está Haaland, y nosotros tuvimos al mejor, Robert. Y también Luis Suárez. Pocos son los que cuentan con ese tipo de jugadores".

Señaló: "En mi época estaba Eto'o, pero no era un delantero puro porque se movía mucho, como Raphinha. Ahora tenemos al Paris Saint-Germain, que no dispone de un delantero puro. La presencia de un delantero puro determina el estilo de juego, y aquí nuestro entrenador tiene una visión clara de cómo jugar".

Concluyó: "El año pasado teníamos a Ferran. Antes de eso era extremo, y ahora está más cerca del delantero puro, pero los delanteros puros eran diferentes a los delanteros de hoy. No debemos darle demasiada importancia a este asunto. En este momento no necesitamos un goleador, porque Raphinha, con la visión del entrenador, está rindiendo de forma excelente. Y Gabriel Jesus es hábil coordinándose con sus compañeros y se mueve bien, y también está Hamza Abdelkarim, que se asemeja más a un número 9 clásico dentro del área".

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